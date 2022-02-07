نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “ملخص المباراة” نتيجة مباراة مصر والسنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2022 (السنغال بطلاً للمرة الأولى) في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة مصر والسنغال، معدل هائل من البحث عبر الشبكة العنكبوتية اليوم عن موعد مباراة مصر والسنغال، فننقل لكم اليوم أحداث مباراة مصر والسنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية (نسخة الكاميرون)، حيث تنطلق مباراة النهائي اليوم الأحد في تمام التاسعة مساءاً بعد تأهل كلا الفريقين لنهائي كأس الأمم الأفريقية خلال لقاءات نصف النهائي في الأسبوع الماضي، وفي هذا المقال نتحدث عن تفاصيل المباراة، ونتابع مباراة مصر والسنغال متابعة حصرية لحظة بلحظة، ونتحدث عن تشكيل منتخب مصر المتوقع وتشكيل منتخب السنغال المتوقع للمباراة، والقنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال، وموعد لقاء منتخب مصر والسنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية.

بطاقة مباراة مصر والسنغال (معلومات عن مباراة مصر والسنغال)

المباراة منتخب مصر ضد منتخب السنغال. البطولة نهائي كأس الأمم الأفريقية. الموعد والتوقيت يوم الأحد الموافق 6 فبراير 2022 في الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة. الملعب ملعب أوليمبي. (باول بيا ستاديوم) القنوات الناقلة من المنتظر أن تُنقل مباراة مصر والسنغال رسمياً على قناتي beIN SPORTS HD MAX 1 وbeIN SPORTS HD MAX 2. معلق المباراة يعلق على مباراة مصر والسنغال المعلق المصري علي محمد علي عبر قنوات BeIn Sports حكم مباراة مصر والسنغال يدير اللقاء الحكم الجنوب أفريقى فيكتور جوميز حكم الساحة. أما عن الحكام المساعدين: الأول هو زخارى سويلا من جنوب إفريقيا. والثانى: سورو من ليسوتو. الثالث: جان جوك ندالا من الكونغو. حكام الفار من المغرب بقيادة عادل زوراق بشرى مساعد فار أول وزكريا برنس مساعد فار ثانى. رجل المباراة محمد أبو جبل حارس منتخب مصر. نتيجة اللقاء انتهت المباراة بفوز منتخب السنغال وتتوجيه ببطولة كأس الأمم الأفريقية النسخة 33

مصر 2 X السنغال 4

متابعة حصرية دورية لمباراة مصر والسنغال لحظة بلحظة

ننشر في الجزء التالي من المقالة متابعة حصرية لأحداث مباراة مصر والسنغال لحظة بلحظة وننشر أيضاً نتيجة المباراة بشكل مباشر لحظة بلحظة فتابعونا.

وقف الفريقين دقيقة حداد على روح الطفل ريان بناء على طلب الاتحاد المغربي. نزل الفريقين إلى أرض الملعب وبدأت أحداث اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة…

نتيجة مباراة مصر والسنغال

انتهت مباراة منتخب مصر ومنتخب السنغال بفوز منتخب السنغال وتتويجة ببطولة كأس الأمم الأفريقية وكان ذلك في مباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية لتحديد الفريق الأول والثاني في البطولة والمنتخب الحائز على بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022م. وحصل على أفضل لاعب في المباراة محمد أبو جبل لاعب منتخب مصر (الحارس).

ونشرنا في هذا الجزء بشكل محدث ومباشر نتيجة المباراة وأحداث اللقاء المهمة مع متابعتها دورياً لحظة بلحظة.

مصر 2 السنغال 4

نتيجة ضربات الجزاء بين منتخب مصر والسنغال

ننشر نتيجة ضربات الجزاء بمتابعة مباشرة لحظة بلحظة حيث انتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين:

(يبدأ فريق السنغال الركلة الأولى)

الركلة مصر السنغال الركلة الأولى هدف بقدم أحمد سيد زيزو هدف بقدم خاليدو كوليابي الركلة الثانية تضيع ضيعها محمد عبدالمنعم هدف بقدم عبده ديالو الركلة الثالثة هدف بقدم مروان حمدي تضيع ضيعها بونا سار (تصدي محمد أبو جبل) الركلة الرابعة تضيع ضيعها مهند لاشين هدف بقدم بامبادينج الركلة الخامسة لم تُلعب بعد هدف بقدم ساديو ماني

متابعة دقيقة بدقيقة لمباراة مصر والسنغال

أحداث الدقيقة 0 يبدأ اللقاء خلال لحظات .. بدأ الفريقين في السلام الوطني لمنتخب مصر والسنغال وقبلهم بدقيقة حداد على روح الطفل ريان رحمه الله. أحداث الدقيقة 3 منتخب السنغال يحصل على خطأ ضد اللاعب إمام عاشور. أحداث الدقيقة 4 خطأ لصالح منتخب السنغال ضد محمد عبدالمنعم الذي يحصل عى بطاقة صفراء وضربة جزاء. أحداث الدقيقة 7 أبو جبل يتصدى لكرة ضربة الجزاء لساديو ماني التي جائت على يمينه. أحداث الدقيقة 8 انطلاقة قوية لمنتخب السنغال وبعض التراجع لمنتخب مصر. أحداث الدقيقة 10 مرتدة لمنتخب مصر تُلعب بمهارة مرتفعة ولكن يقطعها منتخب السنغال. أحداث الدقيقة 12 تسديدة قوية للسنغال يتصدى لها أبو جبل بعد أن جائت على يمينه. أحداث الدقيقة 13 هجمة لمنتخب مصر من ضربة ثابتة لمحمد صلاح ولكنها تصل في النهاية بسهولة ليد حارس السنغال بعدما قابلها الونش بضربة رأسه. أحداث الدقيقة 17 خطأ على منتخب السنغال وبطاقة صفراء للاعب نامبليس ميندي. أحداث الدقيقة 18 فرصة لمنتخب السنغال.. انطلاقة من منتخب السنغال وكرة عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء المصرية ولكنها تمر بسلام وأمان على مرمى ابوجبل. أحداث الدقيقة 19 منتخب السنغال يبدأ جميع هجماته من جوانب الملعب. أحداث الدقيقة 21 تمريرة لمنتخب مصر: طويلة من السولية الى مرموش ولكن التمريرة طالت عن اللازم ووصلت ليد حارس السنغال. أحداث الدقيقة 22 عرضية صعبة لمنتخب السنغال لكنها تضيع. أحداث الدقيقة 26 سقوط اللاعب إمام عاشور على أرضية الملعب لكنه يقوم بعدها ويكمل المباراة. أحداث الدقيقة 27 كرة عرضية من الجانب الأيسر لمنتخب السنغال داخل منطقة الجزاء الخاصة بمنتخب مصر لكن ابو الفتوح يتصدى لها ويخرجها إلى خارج الملعب. أحداث الدقيقة 28 صلاح بين عمق دفاعات السنغال ويراوغهم ويسدد الكرة ولكنها ضعيفة تصل ليد حارس السنغال. أحداث الدقيقة 29 هجوم من اللاعب ساديو ماني لكن اللاعب محمد عبد المنعم ينجح في قطع الهجمة من أمام مهاجم السنغال. أحداث الدقيقة 31 بعد مرور نصف ساعة من وقت اللقاء .. تراجع في دفاعات منتخب مصر وتفوق سنغالي. أحداث الدقيقة 33 هجمة لمنتخب السنغال يقطعها دفاع منتخب مصر. أحداث الدقيقة 33 تعيير الملعب بواسطة حمدي فتحي الذي يرسل كرة طويلة بعرض الملعب لكن إمام عاشور لم يلحق بها. أحداث الدقيقة 34 عرضية لمنتخب السنغال تخرج لخارج الملعب. أحداث الدقيقة 34 خطأ على منتخب مصر وفاول لصالح ساديو ماني. أحداث الدقيقة 36 بطاقة صفراء لحمدي فتحي بعد خطأ لصالح ساديو ماني. أحداث الدقيقة 37 خطأ لصالح السنغالي إسماعيل سارا ضد المصري أبو الفتوح. أحداث الدقيقة 39 توقف المباراة لسقوط لاعب من منتخب السنغال على أرضية الملعب. أحداث الدقيقة 43 مراوغة لصلاح داخل منطقة جزاء السنغال وتسديدة رائعة جداً يتصدى لها حارس السنغال. أحداث الدقيقة 43 مراوغة لصلاح داخل منطقة جزاء السنغال وتسديدة رائعة جداً يتصدى لها حارس السنغال لتخرج ركنية لمنتخب مصر. أحداث الدقيقة 45 دقيقتين وقت بدل ضائع للمباراة. انتهاء الشوط الأول وفي وقت الاستراحة بين الشوطين وفي انتظار الشوط الثاني أحداث الدقيقة 45 صافرة بداية الشوط الثاني. أحداث الدقيقة 47 فاول على حمدي فتحي لصالح منتخب السنغال (ساديو ماني). أحداث الدقيقة 48 كرة ثابتة لمنتخب السنغال تخرج من فوق المرمى. أحداث الدقيقة 50 كرة خطيرة من أحد لاعبي السنغال (ادريسا جاي) يتصدى لها أبو جبل. أحداث الدقيقة 51 محمد صلاح إلى مصطفى محمد الذي يستمر بالهجمة ولكن تخرج لخارج الملعب. أحداث الدقيقة 53 أبو جبل يتصدى بجدارة لكرة صعبة جدا ركنية من السنغال. أحداث الدقيقة 54 بطاقة صفراء لعبدو ديالو لاعب السنغال بعد تدخل قوي على محمد صلاح . أحداث الدقيقة 56 ضغط شديد من لاعبي السنغال على محمد صلاح. أحداث الدقيقة 56 3 تبديلات لمنتخب مصر: خروج السولية ودخول تريزيجية .. خروج مرموش ودخول زيزو وخروج مصطفى محمد ودخول مروان حمدي. أحداث الدقيقة 61 تنفيذ الضربة الثابتة للسنغال ويتصدى لها دفاع منتخب مصر. أحداث الدقيقة 61 كيروش يتواصل مع الطاقم الفني باللاسلكي. أحداث الدقيقة 64 هجمة من لاعب منتخب السنغال لكن الونش يضيع الكرة من أمامه وتخرج لتصبح رمية تماس وذلك بعد أن لمست الكرة لاعب السنغال قبل ان تخرج الى خارج الملعب. أحداث الدقيقة 66 تبديل لمنتخب السنغال: خروج شيخو كوياتي ودخول بابا الحسن جوي. أحداث الدقيقة 69 رأسية من محمد عبدالمنعم بعد تمريرة عالية من زيزو ولكنها تخرج من أعلى المرمى. أحداث الدقيقة 70 هجمة قوية لمنتخب السنغال اقتربت من أن تشكل خطورة على منتخب مصر لكن اللاعبان حمدي فتحي ومن خلفه ابو الفتوح تصدوا للكرة وأماتا الهجمة. أحداث الدقيقة 74 خطأ على ادريسا جاي لصالح منتخب مصر. أحداث الدقيقة 76 ركنية لصالح منتخب مصر نفذها زيزو لكنها تضيع بواسطة دفاع السنغال وتخرج في النهاية خارج الملعب. أحداث الدقيقة 77 تبديل لمنتخب السنغال: خروج ديديو ودخول بامبادينج. أحداث الدقيقة 77 تبديل لمنتخب السنغال: خروج ديديو ودخول بامبادينج. أحداث الدقيقة 77 تبديل لمنتخب السنغال: خروج اسمايلاسار ودخول بولاي ديا. أحداث الدقيقة 82 حارس منتخب مصر أبو جبل يسقط على أرضية الملعب والجهاز الطبي يدخل لعلاجه. أحداث الدقيقة 84 هجمة لمنتخب السنغال ولكن يتصدى لها المصري إمام عاشور ويشتتها إلى وسط الملعب. أحداث الدقيقة 86 خطأ لصالح محمد النني في وسط ملعب السنغال. أحداث الدقيقة 87 اللاعب زيزو ينفذ الضربة الثابتة لمنتخب مصر ويرسلها عرضية لكن دفاع منتخب السنغال يتصدى للكرة. أحداث الدقيقة 90 ضربة مباشرة لمنتخب مصر يؤديها زيزو لكنها تخرج خارج الملعب جنب العارض. أحداث الدقيقة 90 خطأ لصالح منتخب السنغال. أحداث الدقيقة 90 الحكم يعطي 3 دقائق وقت بدل ضائع. انتهاء الشوط الثاني بالتعادل السلبي وفي انتظار الأشواط الإضافية أحداث الدقيقة 93 خطأ على النني لصالح السنغال. أحداث الدقيقة 93 هجمة لمنتخب السنغال وتمريرة من خلف المصري ابو الفتوح لكن ابو الفتوح يتصدى لها قبل أن تمر من خلفه ويحبط الهجمة. أحداث الدقيقة 94 ضربة ثابتة للسنغال داخل منطقة الجزاء لكنها تمر بسلام. أحداث الدقيقة 95 تسلل على كابتن منتخب مصر محمد صلاح. أحداث الدقيقة 96 خطأ ضد مروان حمدي لصالح منتخب السنغال. أحداث الدقيقة 99 تبديل لمنتخب مصر: دخول مهند لاشين وخروج حمدي فتحي. أحداث الدقيقة 100 تسديدة من تريزيجية في وضع غير جيد تصطدم بالمدافعين وتصل سهلة للحارس. أحداث الدقيقة 101 رأسية لمنتخب السنغال برأس عبدو ديالا.. بضربة رأس قوية لكنها تخرج أعلى مرمى أبوجبل إلى خارج الملعب لتمر بسلام على منتخب مصر. أحداث الدقيقة 104 خطأ لصالح السنغال ضد أبو الفتوح في منتصف الملعب. أحداث الدقيقة 105 نهاية الشوط الاضافي الأول بالتعادل السلبي. استراحة بين الشوطين الإضافيين وفي انتظار الشوط الاضافي الثاني أحداث الدقيقة 105 بداية الوقت الإضافي الثاني لمباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية. أحداث الدقيقة 106 خطأ لصالح مروان حمدي ضد منتخب السنغال في منتصف الملعب. أحداث الدقيقة 107 كرة طويلة في اتجاه مرمى منتخب مصر من لاعب السنغال خلف أبو الفتوح يخرج أبو جبل ويمسك بالكرة بثبات. أحداث الدقيقة 109 خطورة على مرمى منتخب السنغال لكن المدافع يتصدى لها وتضيع. أحداث الدقيقة 110 تدخل قوي بين اللاعبين بامبا ديانج السنغالي وأحمد ابو الفتوح المصري وسقوطهما على الأرض. أحداث الدقيقة 112 خطأ ضد تريزيجيه في منتصف الملعب. أحداث الدقيقة 115 تسديدة قاتلة لمنتخب السنغال ولكن أبو جبل يتصدى لها ببسالة. أحداث الدقيقة 115 تسديدة قاتلة لمنتخب مصر بعد لعبة مميزة ولكن يتصدى لها حارس السنغال. أحداث الدقيقة 119 رمية تماس للمنتخب السنغالي .. اللاعب محمد النني يبدي غضبه من الحكم. أحداث الدقيقة 119 كرة أمامية لتريزيجية خلف الدفاع لكنها طويلة. انتهاء المباراة بالتعادل السلبي ولعب ضربات الترجيح الآن

موعد مباراة مصر والسنغال

انطلق لقاء مصر والسنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية حيث تُلعب المباراة اليوم الأحد الموافق 6 فبراير 2022م، في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة على أرضية ستاد الملعب الأوليمبي.

أما عن تفاصيل موعد مباراة مصر والسنغال المرتقب فهي فهي كالتالي:

موعد مباراة مصر والسنغال يوم 6 فبراير 2022م. متى تنطلق مباراة مصر والسنغال بتوقيت القاهرة؟ متى تنطلق مباراة مصر والسنغال بتوقيت السنغال؟ متى تنطلق مباراة مصر والسنغال بتوقيت الجزائر؟ متى تنطلق مباراة مصر والسنغال بتوقيت تونس؟ متى تنطلق مباراة مصر والسنغال بتوقيت المملكة العربية السعودية؟ اليوم الخميس في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة. اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءاً في السنغال. اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءاً في الجزائر. اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءاً في تونس. اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة مساءاً في المملكة العربية السعودية. تشكيل منتخب مصر أمام السنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية أما عن التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام السنغال في مباراة اليوم فإنه من المتوقع بأن يقوم المدير الفني لمنتخب مصر الوطني البرتغالي كارلوس كيروش ببدء لقاء السنغال في التشكيل التالي (تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام السنغال): حراسة المرمي: يحرس شباك المنتخب المصري اللاعب: محمد أبو جبل. خط الدفاع: أما عن خط الدفاع فيكون تشكيله كالتالي: أحمد فتوح. محمود حمدي “الونش”. أيمن أشرف أو إمام عاشور. محمد عبد المنعم. خط الوسط: أما عن خط الوسط: عمرو السولية. حمدي فتحي أو محمود حسن “تريزيجيه”. محمد النني. خط الهجوم: أما عن تشكيل منتخب مصر في الهجوم فيكون اللاعبين: عمر مرموش. محمد صلاح. مصطفى محمد. وبالتالي يدخل منتخب مصر اللقاء بتشكيل 4 و 3 و 3 وذلك بعد انتصاره الضخم على منتخب الكاميرون في لقاء نصف النهائي يوم الخميس الماضي، ويغيب عن اللقاء اللاعب عمر كمال عبد الواحد وذلك بعد حصولة على بطاقة صفراء في لقاء الكاميرون الماضي. تشكيل منتخب السنغال أمام مصر في نهائي كأس الأمم الأفريقية ومن المتوقع أن يلعب المنتخب السنغالي بطريقته المعتادة (4-3-3) حيث من المتوقع أن يبدأ أليو سيسيه، المدير الفني لأسود التيرانجا، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: حارس المرمى إداوارد ميندي. خط الدفاع: تشكيل منتخب السنغال في خط الدفاع: ساليو سيسيه. عبدو ديالو. خاليدو كوليبالي. بونا سار. خط الوسط: تشكيل خط وسط منتخب السنغال: نامبليس ميندي. شيخو كوياتي. إدريسا جايا. خط الهجوم: أما عن تشكيل خط هجوم منتخب السنغال: بامبا ديانج. فامارا دييدهيو. ساديو ماني.