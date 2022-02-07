السنغال بطلًا لكأس أمم إفريقيا

السنغال بطلًا لكأس أمم إفريقياتوج منتخب السنغال بكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بالكاميرون، للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه 4 - 2 بركلات الترجيح على منتخب مصر يوم الأحد في المباراة النهائية للمسابقة القارية التي انتهت بالتعادل السلبي.

وإلى جانب فوزه بكأس البطولة، حصل المنتخب السنغالي لكرة القدم على خمسة ملايين دولار هي قيمة الجائزة المالية للفائز بلقب كأس الأمم الأفريقية الثالثة والثلاثين التي أسدل الستار عليها اليوم الأحد في الكاميرون.

ويحصل الفائز باللقب على خمسة ملايين دولار بزيادة 500 ألف دولار على ما حصل عليه بطل النسخة الماضية كما يحصل الفائز بلقب الوصيف على 2.5 مليون دولار.

وحصل كل فريق من المنتخبات التي بلغت المربع الذهبي على 2.2 مليون دولار بزيادة 200 ألف دولار على ما حصل عليه نظيره في النسخة الماضية التي استضافتها مصر عام 2019.

كما حصل كل فريق من المنتخبات التي بلغت دور الثمانية على 1.175مليون دولار بزيادة 175 ألف دولار على ما حصل عليه نظيره في النسخة الماضية.