ريال مدريد يهزم غرناطة ويعتلي الصدارة

ريال مدريد يهزم غرناطة ويعتلي الصدارةاعتلى ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني مؤقتاً بفوزه الصريح على مستضيفه غرناطة 1-0، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب سانتياغو بيرنابيو يوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ 23 من بطولة الدوري الإسباني.

وحمل هدف المواجهة الوحيد توقيع النجم الدولي الإسباني ماركو آسينسيو في الدقيقة 74.

واستفاد الفريق الملكي من تعثر مطارده المباشر إشبيلية أمس السبت أمام مستضيفه أوساسونا وتعادله معه دون أهداف.

وارتفع رصيد ريال مدريد بهذا الفوز الثمين إلى 53 نقطة في صدارة الترتيب العام موسعاً الفارق مع إشبيلية صاحب المركز الثاني إلى 6 نقاط.

فيما تجمد رصيد غرناطة عند 24 نقطة في المركز السادس عشر بفارق 6 نقاط عن آخر مراكز الهبوط.