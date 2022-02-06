متابعة أحدث تفاصيل مباراة مصر والسنغال ثانية بثانية في كأس الأمم الأفريقية 2022

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عمر شويل - جدة جميع الشعب العربي ينتظر نتيجة مباراة مصر والسنغال في كأس الأمم الأفريقية 2022. وبالأخص شعب جمهورية مصر العربية حيث انه ينتظر ويأمل فوز فريق بلده ويتوقع اقوي هدف من ابو صلاح Mohamed salah العالمي والهدف الأول علي مستوي الوطن العربي. كذلك ابهرنا أبو جبل بتصديه لضربة الجزاء من فريق السنغال .والتي تم صدها في الشوت الأول من الماتش وكان كالصخرة داخل الجون. قام ركل الكرة ألاعب السنغالي ساديو ماني في تمام الدقيقة 6 من عمر المباراة النهائية في الشوت الأول لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2022، تم تشكيل فريق منتخب مصر بشكل حازم وقوي ومنسق لكي يتم تحقيق الفوز بكأس الأمم 2022 وهذا ما ينتظره جميع الشعب المصري وتحقيق الفرح لجميع قلوب محبي كرة القدم.

تفاصيل مباراة مصر والسنغال ثانية بثانية في كأس الأمم الأفريقية 2022

نهائي كاس امم افريقيا تم دخول المنتخب المصري ارض الملعب بقوة من خلال التشكيل المكون من: عمرو السولية مع محمد النني في خط وسط الملعب ، وتم تشكيل خط الهجوم من مصطفي محمد مع محمد صلاح Mohamed salah مع عمر مرموش كذلك تم تشكيل خط الدفاع أحمد فتحي مع محمود حمدي الونش وأحمد فتوح إمام عاشور وبالتأكيد كان حارس المرمي الرائع محمد أبو جبل.

هكذا كان تشكيل دكة البدلاء والاحتياط من هذه اللعيبة: احمد سيد زيزو ، محمد صبحي ، محمود علاء ، مروان حمدي ، محمد شريف ، أيمن أشرف ، مروان داود ، رمضان صبحي. وها نحن الآن في الدقيقة 86 من الشوت الثاني لمباره مصر والسنغال 2022 ولم يحرز أي فريق أي اهدف حتي هذه اللحظة. ولكن كان هناك فرصه من ذهب لمنتخب السنغال في الشوت الأول وذلك من خلال ضربة الجزاء التي حصل عليها ولكن ابهرنا حارس المرمي الرائع ابو جبل وذلك من خلال تصدية للضربة القوية وبث السعادة في قلوب المصريين.

الشوت الثاني من مباراة مصر والسنغال 2022

اخر أخبار منتخب مصر تم الانتهاء من الشوت الثاني كأس الأمم الأفريقية 2022.ولم يتم أحراز أي اهدف من الفريقين والجميع ينتظر نتيجة إيجابية لمنتخب مصر العظيم وها نحن في الوقت بدل الضائع وفي هذه اللحظة سوف يتم البدء في الشوطين الإضافيين والآن تم البدء في هذا الشوطين ومحمد صلاح في وضع التسلل وننتظر أي أحرازات جديد أو تفاصيل بخصوص منتخب مصر و منتخب السنغال في ماتش مصر والسنغال 2022