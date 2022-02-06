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ليفربول يهزم كارديف ويتأهل إلى دور الـ16

تأهل نادي ليفربول إلى الدور الـ16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إثر فوزه في الدور الرابع على نادي كارديف سيتي3-1. ليفربول يهزم كارديف ويتأهل إلى دور الـ16تأهل نادي ليفربول إلى الدور الـ16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إثر فوزه في الدور الرابع على نادي كارديف سيتي3-1. وسجل أهداف ليفربول ديوغو غوتا وتاكومي مينامينو وهارفي ايليوت في الدقائق الـ53 والـ68 والـ76 على التوالي في حين سجل هدف كارديف الوحيد روبن كولويل قبل نهاية المباراة بعشر دقائق. وشهدت المباراة مشاركة الوافد الجديد لويس دياز بقميص ليفربول في الدقيقة الـ58.

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