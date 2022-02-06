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عمر شويل - جدة مباراة مصر والسنغال، تعد من أقوي المباريات بالنسبة للمنتخب المصري، حيث سيحصل الفائز في تلك المباراة على بطولة أمم أفريقيا 2022، كما أنها سوف تكون بروفه لمباريات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم، حيث سيلعب الفريقان معاً بعد هذه المباراة النهائية في أمم أفريقيا 2022، مباراتي الذهاب والعودة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم في العاصمة القطرية الدوحة، وسوف يلتقي الفريقان اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في مباراة هي الأقوى والأجمل بإذن الله في هذه البطولة.

مباراة مصر والسنغال التشكيل المتوقع في نهائي أمم أفريقيا 2022:-

تعد مباراة مصر والسنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا 2022، هي مباراة خاصة بين نجم مصر والمنتخب المصري وفريق ليفربول الانجليزي الكابتن محمد صلاح، وبين ساديو ماني نجم منتخب السنغال زميل محمد صلاح في فريق ليفربول الانجليزي، غير أن الكابتن محمد صلاح يتميز عن ساديو ماني بأنه أحد أفضل ثلاث لاعبين على مستوي العالم. ومن المنتظر أن يدخل منتخب مصر تلك المباراة في نهائي أمم أفريقيا 2022 بالتشكيل المتوقع التالي:-

محمد أبو جبل في حراسة المرمي، محمد عبد المنعم، أيمن أشرف، محمود الونش، أحمد فتوح في خط الدفاع، حمدي فتحي، محمد النني، عمرو السولية في خط الوسط، محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفي في خط الهجوم.

وسيغيب عن هذا اللقاء الهام المدير الفني لمنتخب مصر كارلوس كيروش، وذلك لحصوله على الانذار بالطرد في مباراة المنتخب المصري السابقة أمام منتخب الكاميرون، وسوف يتابع المباراة من خارج الملعب، وسوف يعطي تعليماته للفريق من خلال الكابتن وائل جمعه ومحمد شوقي، وسوف يغيب أيضاً في المباراة الأولي للمنتخب أمام السنغال في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم في قطر.

وسيتم نقل أحداث المباراة على الهواء مباشرة عبر تردد قناة الجزائرية، والتي يمكن ضبط التردد الخاص بها، وفك شفراتها من أجل متابعة أحداث المباراة على الهواء مباشرة.

يذكر أن المنتخب المصري استهل مشواره في بطولة أمم أفريقيا 2022، بالخسارة في المباراة الأولي أمام منتخب نيجيريا، ثم الفوز على منتخب غينيا بيساو، ثم منتخب السودان، بنتيجة هدف مقابل لا شيء، ثم التأهل لدور السادس عشر لمقابلة منتخب الأفيال، والذي خسر من منتخب مصر بضربات الجزاء الترجيحية، ثم الصعود لدور ربع النهائي لملاقاة منتخب المغرب، ثم النصف النهائي لملاقاة منتخب الكاميرون، وأخيراً الصعود للمباراة النهائية لملاقاة منتخب السنغال.