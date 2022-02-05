نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد المباراة النهائية في كأس الأمم الأفريقية موعد مباراة مصر والسنغال والقنوات المفتوحة الناقلة وغيابات المنتخبين في المقال التالي

عمر شويل - جدة من أكثر المواضيع بحثاً في الشبكة العنكبوتية وعلى مواقع التواصل الإجتماعي في الفترة الحالية وخصوصاً بعد انتهاء المباراة النصف نهائية بين منتخبي مصر والمنتخب الكاميروني صاحب الأرض التي استمرت إلى ضربات ترجيحية فاز بها منتخب مصر بعد شوطين إضافيين خطفت فيهم الأنفاس، وبين منتخبي السنغال الذي فاز بثلاثية أمام منتخب بوركينا فاسو الذي لعب مباراة قوية واستطاع فيها احراز هدفاً، هي متى موعد المباراة النهائية المنتظرة بين منتخبي مصر والسنغال، وما هي القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة، كما يهم عشاق الساحرة المستديرة معرفة ما هي التشكيلة المنتظر أن تلعب، وما هي الاصابات التي انتهت، وغيرها من استفسارات نوضحها لكم فقط عبر موقع ثقفني في هذه المقالة.

موعد مباراة مصر والسنغال في المباراة النهائية من كأس الأمم الإفريقية 2022

ينتظر الجميع معرفة موعد المباراة الحاسمة المباراة النهائية في البطولة الأهم في افريقيا بطولة كأس الأمم الإفريقية موعد مباراة مصر والسنغال والتي ستقام غداً في الكاميرون في تمام الساعة الثامنة مساءاً بتوقيتات دول المغرب العربي، كما ستقام في تمام التاسعة مساءا بتوقيتي جمهورية مصر العربية والأردن، والتي توافق الساعة العاشرة مساءا بتوقيتي المملكة العربية السعودية وقطر، وكذلك في تمام الساعة الحادية عشر مساءاً بتوقيت الامارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال غداً الأحد 6 فبراير 2022

من المواضيع الأهم علاقة بالمباراة النهائية هي القنوات الناقلة للمباراة، وخاصة القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة النهائية من كأس الأمم الإفريقية بين منتخبي مصر والسنغال التي ستقام غداً في تمام الساعة التاسعة مساء الأحد بتوقيت جمهورية مصر العربية، وللأسف لا توجد قنوات مفتوحة ناقلة للمباراة، وانما فقط القناة المحتكرة للبطولة وهي Bein sports max، والقناة الجزائرية الأرضية الأولى المشفرة، وهناك سبل لفك تشفير هذه القنوات.

تشكيلة منتخب مصر في المباراة النهائية ضد المنتخب السنغالي

توجد الكثير من الغيابات في منتخب مصر والتي يركز عليها المنتخب السنغالي، وهي: اللاعب المميز عمر كمال بسبب الإنذار الثالث، وحارس المرمى محمد الشناوي بسبب الإصابة، وغياب المدافع المميز أكرم توفيق بسبب الإصابة، حيث أنه من غير المتوقع معرفة تشكيلة غداً.