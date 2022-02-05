على النايل سات استقبل تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2022 بطولة كأس العالم للأندية اليوم

بعد انطلاق فعاليات كأس العالم للأندية للعام الجاري، كان التساؤل بشأن تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2022 كبير والبحث عنه على مواقع التواصل الاجتماعي ومؤشر البحث جوجل أكبر، وتعتبر قناة أبو ظبي الرياضية أحد أول القنوات الرياضية العربية التي تقوم ببث المباريات وتتميز القناة بأنها مجانية لا تحتاج منك أن تشترك بها لمشاهدة المباراة كما أنها متوفرة على جميع الأقمار الصناعية سواء النايل سات أو العرب سات والأقمار الصناعية الأخرى.

تردد قناة أبو ظبي سبورت 2022

ترددات القناة على النايل سات:-

تردد القناة : 12467 أفقي.

نوع القمر الصناعي: النايل سات.

معامل تصحيح الخطأ: 5\6.

تردد آخر للقناة:-

تردد القناة : 12223 أفقي.

معدل الترميز: 27500.

نوع القمر الصناعي: النايل سات.

معامل تصحيح الخطأ: 5\6.

تردد ثالث للقناة:-

تردد القناة : 12230 أفقي على النايل سات.

معامل تصحيح الخطأ: 5\6.

معدل ترميز القناة: 27500.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية على العرب سات

نوع القمر الصناعي: العرب سات.

التردد:11804 أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 3\4.

معامل الترميز: 27500.

الأندية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية

الأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا.

الهلال السعودي بطل دوري أبطال أسيا.

نادي مونتيري المكسيكي بطل دوري أبطال كونكاكاف.

تشيلسي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا.

بيراي النيوزلندي المرشح الثاني بعد انسحاب أوكلاند سيتي.

الجزيرة الإماراتي بطل دوري الإمارات.

بالميراس البرازيلي بطل قارة أميركا الجنوبية.

موعد مباراة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2022

تأهل النادي الأهلي المصري إلى بطولة كأس العالم للأندية بعد فوزه ببطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعد حصوله على الميدالية البرونزية في البطولة السابقة.

يواجه النادي الأهلي المصري نادي مونتيري المكسيكي في أبو ظبي الإماراتية على ستاد آل نهيان.

ويأتي نادي مونتيري بطل أميركا الشمالية من دولة المكسيك لمشاركة الفريق في المرة الخامسة له في تاريخ نشأة النادي.

ويصادف اليوم السبت الموافق 5 فبراير هو يوم بث مبارات الأهلي المصري ومونتري.

التشكيل المتوقع لفريق نادي الأهلي ضد مونتري