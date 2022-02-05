نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة للقاء الأهلي ومونتيري المكسيكي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتوجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم اليوم إلي متابعة لقاء النادي الأهلي المصري بطل قارة إفريقيا ونادي القرن الإفريقي ، مع نادي مونتيري المكسيكي بطل أمريكا الشمالية ، وذلك ضمن منافسات الدور التمهيدي لبطولة كأس العالم للأندية ، وتقام المباراة المرتقبة في تمام السادسة والنصف من مساء السبت 5 فبراير 2022 علي ملعب استاد آل نهيان بإمارة أبو ظبي ، والفائز من هذا اللقاء سيواجه نادي بالميراس البرازيلي بطل أمريكا اللاتينية في الدور نصف النهائي للبطولة ، والخاسر يوجه الخاسر من مواجهة ” الجزيرة الإماراتي والهلال السعودي” التي تقام الأحد 6 فبراير ، لتحديد أصحاب المركزين السادس والخامس ، ومن خلال مقالنا اليوم عن القنوات الناقلة للقاء الأهلي ومونتيري المكسيكي ، نستعرض تشكيل النادي الأهلي للقاء ومشوار الفريقين والقنوات الناقلة للمباراة أيضاً.

القنوات الناقلة للقاء الأهلي ومونتيري المكسيكي

تقام مباراة النادي الأهلي المصري ونادي مونتيري المكسيكي علي استاد آل نهيان بأبوظبي في تمام الساعة 6:30 م ،القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي في كأس العالم للأندية هي :

1. قناة الرياضية السعودية علي قمر عرب سات SSC7 HD.

2. قناة أبوظبي الرياضية 1 علي الموقع الرسمي.

3. قناة FIFA TV علي اليوتيوب.

المباراة في السادسة والنصف بتوقيت مصر أو السابعة والنصف بتوقيت السعودية.

وقنوات البث عبر الإنترنت هي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ومونتيري في كأس العالم للأندية.

مشورا الأهلي ومونتيري المكسيكي في البطولة

كل من الفريقين شارك في البطولة أكثر من مرة وليست هي المرة الأولي أو المواجهة الأولي بينهما :

هي المشاركة السابعة للأهلي في كأس العالم للأندية.

وهي المشاركة الرابعة لنادي مونتيري بحساب البطولة الحالية.

تواجه فريقي الأهلي ومونتيري في نسخة كأس العالم عام 2012 وكان الفوز من نصيب مونتيري بنتيجة 2/0.

أما المواجهة الثانية كانت في نسخة عام 2013 وخسر حينها الأهلي أيضاً بنتيجة 5/1.

موجهة هذا العام هي الثالثة بينهما.

ويشارك النادي الأهلي للمرة السابعة في تاريخه بمونديال الأندية، بعد أعوام (2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020).

تشكيل الأهلي للقاء مونتيري المكسيكي

اختار المدير الفني الجنوب إفريقي ” بيتسو موسيماني ” التشكيل التالي لمباراة مونتيري المكسيكي :

في حراسة المرمي ” علي لطفي “.

خط الدفاع مكون من ” محمد هاني – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – علي معلول “.

وسط الملعب ” أليو ديانج – أحمد عبدالقادر – محمد مجدي قفشه – لويس ميكيسوني – حسين الشحات “.

الهجوم ” طاهر محمد طاهر”.

وتقام مباريات كأس العالم للأندية 2022 م بالإمارات من 3 إلي 12 فبراير الجاري.

تطورات البطولة حتي الآن

في إطار تطورات منافسات كأس العالم للأندية المقامة بالإمارات العربية المتحدة حالياً :