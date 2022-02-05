موعد مباراة الاهلي ومونتيري المكسيكي اليوم والقنوات المفتوحة الناقلة كأس العالم للأندية

تستكمل مباريات كأس العالم للأندية اليوم السبت الموافق 5 فبراير 2022، حين يلعب الأهلي المصري مع مونتيري المكسيكي في أولى مباريات الدور الثاني من البطولة التي انطلقت بالأمس بإقامة مباراة الدور الأول بين صاحب الأرض والجمهور فريق الجزيرية الإماراتي وفريق بيري التاهيتي، وانتهت بفوز الفريق الإماراتي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد ليتأهل للدور الثاني لملاقاة بطل آسيا فريق الهلال السعودي ف ينفس الدور الذي سينطلق بإقامة موعد مباراة الاهلي ومونتيري المكسيكي اليوم في الثامنة والنصف مساءاً بتوقيت الإمارات مستضيفة النسخة الحالية من البطولة.

الأهلي يلاقي مونتيري المكسيكي في أولى مبارياته في كأس العالم للأندية التي تأهل لها الفريق بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، بعد أن تمكن من تحقيق اللقب للمرة العاشرة في تاريخه على حساب فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بثلاثية دون رد سجلها كلاً من محمد شريف، عمرو السولية، ومحمد مجدي أفشة الذذي سيقود كتيبة موسيماني في المباراة التي ستشهد العديد من الغيابات للشياطين الحمر بسبب مشاركة لاعبي الأهلي مع المنتخب المصري في كأس أمم أفريقيا، حيث يستعد الفراعنة لملاقاة منتخب السنغال في المباراة النهائية للبطولة غداً الأحد، بعدما تخطوا صاحب الأرض المنتخب الكاميروني في نصف النهائي بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي في المباراة.

الأهلي سيعاني على مستوى حراسة المرمى من غياب محمد الشناوي المتواجد مع المنتخب حالياً، ولكنه مصاب أيضاً لم يشارك في آخر مبارتين، وهو نفس الحال لأكرم توفيق الغائب منذ المباراة الأولى بسبب الإصابة التي لحقت به في الدقائق الأولى من مباراة نيجيريا، ويغيب أيمن أشرف، محمد عبد المنعم، عمرو السولية، حمدي فتحي، ومحمد شريف، كما ستحرم الإصابة الأهلي من لاعبين عدة على رأسهم المدافع المغربي بدر بانون الذي سيغيب لفترة طويلة، محمد محمود، بيرسي تاو، وحسام حسن بعد إصابتهم في مباريات الأهلي بكأس الرابطة، ومحمود متولي الذي عاودته الإصابة مؤخراً، وعمار حمدي الذي أصيب في تدريبات الأهلي الأخيرة بقطع في الرباط الصليبي قبل مونديال الأندية.

موعد مباراة الاهلي ومونتيري المكسيكي

السبت 5 فبراير 2022

6:30 توقيت مصر.

7:30 توقيت مكة المكرمة، الكويت، قطر، اليمن، العراق، فلسطين، الأردن، وسوريا.

8:30 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

5:30 توقيت المغرب، الجزائر، وتونس.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي ومونتيري