نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الآن” مباشراً هنا موعد مباراة الرائد والاتفاق في الدوري والقناة الناقلة وترتيب جدول الدوري السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الرائد والاتفاق في الدوري السعودي، بدأ البحث عليه الآن على محرك البحث جوجل بعد فترة التوقف الدولي، الذي خاض فيه الأخضر السعودي جولتين في التصفيات الأسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم القادمة في قطر، يعود قطار الدوري السعودي للمحترفين من جديد بعدة لقاءات في الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدوري، وأهم مباريات اليوم الأهلي والتعاون والحزم والشباب الفريقان اليوم يبحثان عن الفوز، لتحسين ترتيبهما في جول المسابقة.

الفريقان في منتف الجدول وتلقى الخسارة في الجولة الماضية، الرائد هزم من الحزم القابع في ذيل الجدول بهدفين دون مقابل، والأتفاق تلقى الخسارة من أبها بهدفين مقابل هدف وحيد، ومباراة اليوم تلعب على ملعب نادي الرائد ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ووسط جمهوره المتطلع للفوز والدخول نحو المراكز الأربع الأولى، وفيما يلي ترتيب الجدول قبل اللقاء وموعد المباراة.

الرائد صاحب الأرض والجمهور اليوم قبل اللقاء يحتل المركز أل 8 برصيد 24 نقطة، جمعهم من لعب 18 مباراة حقق الفوز في 7 وتعادل في 3 وهزم في 8، سجل لاعبوه 25 هدف وسكنت شباكه 27 هدف، أما الاتفاق فهو في المركز أل 10 برصيد 19 نقطة من 18 مباراة، فاز في 4 وتعادل في 7 وهزم في 7 سجل 24 هدف وتلقت شباكه 30 هدف.

موعد مباراة الرائد والاتفاق والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الرائد ضد الاتفاق اليوم في تمام الساعة الثالثة إلا عشر دقائق بتوقيت مدينة القاهرة، الرابعة إلا عشر دقائق بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل المباراة على قناة ssc hd 5 ولم يتم تحديد معلق اللقاء حتى اللحظة وسنوافيكم به فور الإعلان عنه من قبل القناة.

ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين قبل اللقاء

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 17 13 2 2 13 13:34 21 41 2 النصر 18 11 2 5 12 17:31 14 35 3 الشباب 18 9 7 2 12 19:34 15 34 4 الهلال 17 8 7 2 13 20:29 9 31 5 ضمك 18 8 6 4 12 23:24 1 30 6 الفيحاء 18 6 7 5 12 14:16 2 25 7 أبها 18 7 4 7 12 25:19 -6 25 8 الرائد 18 7 3 8 12 27:25 -2 24 9 الأهلي 18 4 8 6 12 24:22 -2 20 10 الإتفاق 18 4 7 7 12 30:24 -6 19 11 الطائي 18 6 1 11 12 29:16 -13 19 12 الفتح 17 4 6 7 13 23:21 -2 18 13 التعاون 18 4 5 9 12 35:29 -6 17 14 الباطن 18 3 7 8 12 21:14 -7 16 15 الفيصلي 17 3 7 7 13 26:17 -9 16 16 الحزم 18 3 5 10 12 22:13 -9 14

مباراة الرائد والاتفاق اليوم

كان الفريقين قد تعادلا في الدور الأول بهدفين لكل فريق، واليوم يبحثان عن الفوز وتحقيق الثلاث نقاط لتحسين ترتيبهما في الجدول، فلمن تكون الغلبة اليوم هذا ما سنتعرف عليه أثناء ال90 دقيقة زمن اللقاء.

بطاقة المباراة