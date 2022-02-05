ننشُر موعد مباراة الحزم ضد الشباب والقنوات الناقلة اليوم 5/2/2022 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

موعد مباراة الحزم ضد الشباب والقنوات الناقلة، ترتفع مؤشرات البحث بشكل كبير جدًا عبر العديد من محركات البحث المختلفة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والوطن العربي كله حول موعد مباراة الحزم ضد الشباب والقنوات الناقلة، وذلك حيث يستعد اليوم نادي الحزم لاستضافة ضيف قوي جدًا في إطار مباريات الجولة التاسعة عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي، وتعتبر هذه المباراة واحدة من أقوى مباريات هذه الجولة والتي ينتظرها الملايين من محبي الفريقين في الدوري السعودي، حيث من المتوقع أن تشهد المباراة متعة كبيرة كعادة أغلب المباريات التي تجمع الفريقين في الدوري حيث يسعى كلا الفريقين إلى تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط.

موعد مباراة الحزم ضد الشباب والقنوات الناقلة

ونقدم لكم متابعينا الكرام في السطور القادمة من هذا المقال عبر موقع ثقفني كل التفاصيل الخاصة بـ موعد مباراة الحزم ضد الشباب والقنوات الناقلة اليوم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان وذلك حيث تنطلق المباراة اليوم السبت 5 فبراير 2022 وذلك في تمام الساعة الثالثة إلا عشر دقائق 14:50 بتوقيت مصر والساعة الرابعة إلا عشر دقائق 15:50 بتوقيت المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن يتم نقل أحداث تلك المباراة عبر شاشة قنوات اس اس سي الرياضية السعودية على شاشة قناة SSC 1 Sport HD الناقل الوحيد والحصري لمباريات الدوري السعودي الممتاز.

مباراة الحزم والشباب اليوم

بعد أن تعرفنا على موعد مباراة الحزم ضد الشباب والقنوات الناقلة التي تقام اليوم على ملعب نادي الحزم نتعرف على التفاصيل الخاصة بتلك المباراة القوية ونتعرف على مركز الفريقين في جدول الترتيب، وذلك حيث يحتل نادي الحزم صاحب الملعب والجمهور في مباراة اليوم المركز الأخير في ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة من 18 عشر مباراة لعبها الفريق استطاع خلالها تحقيق الفوز في 3 مباريات وتعادل في 5 وخسر في 10 مباريات، أما على الجانب الأخر فنادي الشباب يحتل المركز الثالث برصيد 34 نقطة من 18 مباراة استطاع تحقيق الفوز خلالها في 9 مباريات وتعادل في 7 مباريات وخسر في مباراتين فقط ويسعى لتحقيق الفوز خارج الديار من أجل الاقتراب من الصدارة.