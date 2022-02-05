تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ومونتيري اليوم في مونديال الأندية

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ومونتيري اليوم مجاناً بدون تشفير في كأس العالم للأندية مصدر اهتمام وبحث من الكثير من عشاق الشياطين الحمر في كافة أرجاء الوطن العربي، حيث يشارك النادي الأهلي في مونديال الأندية كبطل لقارة إفريقيا بعدما نجح الفريق في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، ويعد النادي الأهلي هو الفريق الوحيد الذي مثل مصر في كأس العالم للأندية منذ بدايتها عام 2000، وسيواجه الشياطين الحمر فريق مونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف في مباراة غاية في القوة والصعوبة، ومن خلال المقال نتعرف على تردد القنوات المفتوحة التي ستذيع ماتش الأهلي ومونتيري اليوم في مونديال الأندية مجاناً، وموعد اللقاء، والتشكيل المتوقع للأهلي اليوم.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ومونتيري اليوم مجاناً

تعد مباراة الأهلي ضد ومونتيري المكسيكي اليوم في مونديال الأندية من المباريات التي تحظي باهتمام ومتابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة، حيث يشارك النادي الأهلي في بطولة العالم للأندية لهذا العام في ظروف استثنائية في ظل الغيابات الكثيرة الموجودة داخل صفوف الفريق، منها إصابة عدد من اللاعبين، ومشاركة البعض الأخر مع المنتخب المصري في كأس الأمم الإفريقية، وهو الأمر الذي سيؤثر بشكل كبير على أداء الفريق رغم ثقة الجهاز الفني في اللاعبين الموجودين مع الفريق، وستكون مباراة الأهلي اليوم منقولة عبر قنوات SSC السعودية وتطبيق أبوظبي عبر قناة أبوظبي الرياضية أكسترا، ولهذا، سوف نوفر جميع ترددات القنوات المجانية التي ستنقل مباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي من أجل متابعة مميزة لجميع الجماهير العربية المنتظرة لهذا اللقاء الهام والمرتقب.

موعد مباراة الأهلي ومونتيري في مونديال الأندية

من المقرر أن يكون توقيت مباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي اليوم السبت الموافق 5 فبراير 2022 في إطار الدور ربع النهائي من كأس العالم للأندية في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف بتوقيت أبو ظبي على ملعب آل نهيان بدولة الإمارات، وستكون قناة SSC HD7 من أهم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومونتيري على العرب سات بتعليق جعفر الصليح حصرياً داخل المملكة العربية السعودية.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي اليوم في كأس العالم للأندية

هناك الكثير من عمليات البحث عن القنوات المفتوحة التي ستنقل مباراة الأهلي ومونتيري اليوم في كأس العالم للأندية، وخاصة بعدما فشلت مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية القطرية المشفرة في الحصول على حقوق بث مباريات البطولة، واقتصار حقوق البطولة على مجموعة القنوات السعودية الرياضية، حيث نقدم لحضراتكم رابط تردد القنوات المجانية الناقلة لكأس العالم للأندية، ومنها مباراة الأهلي ومونتيري اليوم عبر جميع الأقمار الصناعية.