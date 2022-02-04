طريقة شراء تذاكر مباراة الأهلي والتعاون في الدوري السعودي من منصة مكاني

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عمر شويل - جدة ننشر لكم طريقة شراء وحجز تذاكر مباراة الأهلي والتعاون السعودي في الدوري السعودي من منصة مكاني، كانت منصة مكاني قد عرضت إمكانية شراء وحجز تذاكر المباراة والمرتقبة السبت ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر من الدوري السعودي، حيث يدخل أهلي جدة مباراة التعاون وعينه على النقاط الثلاث، في المقابل يجد التعاون نفسه في موقف صعب ضمن ترتيب الدوري السعودي ورغبة منه في تحقيق إيجابية أمام أهلي جدة.

طريقة شراء وحجز تذاكر مباراة الأهلي والتعاون من منصة مكاني

الدخول على موقع منصة مكاني

العمل على تسجيل الدخول من خلال إدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

يمكن عمل حساب جديد حال لم يكن لك حساب في منصة مكاني.

يتم إختيار المباراة المراد حجز وشراء تذاكر بها وهي مباراة الأهلي والتعاون السعودي.

يتم إختيار نوع التذكرة سواء أكانت موحدة أو فضي أو ذهبي أو رويال.

يتم طباعة التذكرة والذهاب إلى المباراة مع ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية.

أسعار تذاكر مباراة الأهلي والتعاون السعودي

حددت منصة مكاني أسعار تذاكر مباراة الأهلي والتعاون السعودي في المباراة المرتقبة بينهما في الأسبوع التاسع عشر من الدوري السعودي في المباراة المقرر لها في الثامنة والثلث مساء بتوقيت السعودية.

سعر التذكرة الموحدة ……….. 15 ريال.

سعر التذكرة الفضي ………… 30 ريال.

سعر التذكرة الذهبي ………….. 150 ريال.

سعر التذكرة الرويال ………… 300 ريال.

توقعات نتيجة مباراة الأهلي والتعاون في الدوري السعودي

تبدو نتيجة مباراة الأهلي والتعاون السعودي صعبة في ظل تقارب المستوى بين الفريقين وكذلك تقارب المستوى في جدول ترتيب الدوري السعودي، الأهلي والتعاون السعودي في سعي دائم من أجل التقدم في جدول ترتيب الدوري السعودي لكرة القدم.

كانت منصة مكاني قد أعلنت عبر موقعها أنه تم شراء نحو 4051 تذكرة من تذاكر مباريات مباراة الأهلي السعودي والتعاون، ومن المتوقع إرتفاع أعداد تذاكر مباريات الأهلي والتعاون المباعة خلال الساعات القادمة قبل مواجهة قوية بين التعاون والأهلي، ويدخل التعاون المباراة مدعما باللاعب المصري مصطفى فتحي والذي إنضم لفريق التعاون قادما من الزمالك في واحدة من المباريات القوية بالنسبة للأهلي أمام التعاون، فمن يكتب كلمته؟