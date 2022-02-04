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عمر شويل - جدة ننشر لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي والجزيرة الإماراتي في كأس العالم للاندية، كان الجزيرة الإماراتي قد نجح في عبور بيري بطل تاهيتي في واحدة من المباريات المضمونة للجزيرة الإماراتي ليصطدم الجزيرة في المباراة الثانية بمباراة قوية أمام الهلال السعودي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي والجزيرة الإماراتي في كأس العالم للأندية

من المرتقب أن تنقل كلا من قناة SSC7 HD وقناة Abu Dhabi Asia 1 مباراة الهلال السعودي والجزيرة الإماراتي في واحدة من المباريات القوية، خاصة وأن الهلال سيواجه منافس قوي بحجم الجزيرة الإماراتي والذي يستضيف البطولة على أرضه وبين جماهيره.

موعد مباراة الهلال السعودي والجزيرة الإماراتي

من المرتقب أن تقام مباراة الهلال السعودي والجزيرة الإماراتي في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت السعودية، السادسة والنصف بتوقيت القاهرة في واحدة من المباريات المرتقبة بالنسبة للهلال السعودي والجزيرة الإماراتي.

الهلال السعودي يسعى لإنجاز تاريخي

يسعى الهلال السعودي أمام الجزيرة الإماراتي إلى الفوز من أجل إحراز إنجاز تاريخي للأندية الأسيوية، يواجه الهلال السعودي الجزيرة الإماراتي وستكون هناك أعداد كبيرة من الجماهير العربية والتي تترقب وتتابع مباراة الهلال والجزيرة الإماراتي في مباراة تقام مساء الأحد على ستاد محمد بن زايد.

حال فوز الهلال السعودي، سيتأهل الهلال إلى الدور نصف النهائي حيث يواجه تشيلسي الإنجليزي والذي نجح في الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المنصرم في مباريات ستكون قوية بكل تأكيد بالنسبة للهلال السعودي.

في المقابل يحلم الجزيرة الإماراتي إلى الوصول إلى نهائي البطولة في كأس العالم للأندية وسط عددا كبيرا من الصفقات والتدعيمات التي كان الجزيرة الإماراتي قد قام بها.

ترقب نتيجة مباراة الهلال السعودي والجزيرة الإماراتي

يترقب الجميع نتيجة مباراة الهلال السعودي والجزيرة الإماراتي في الجولة الثانية من مباريات كأس العالم للأندية وسط حالة من البحث والسعي بين الهلال والجزيرة من أجل تحقيق الفوز في كأس العالم للأندية حيث يرغب الهلال السعودي في عبور الجزيرة الإماراتي في تلك المواجهة المرتقبة بكأس العالم للأندية.

هذا ونتابع معكم كل جديد فيما يخص مباراة الجزيرة الإماراتي والهلال السعودي خاصة وأن الجزيرة سيكون منافس قوي للهلال السعودي.