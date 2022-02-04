نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الجزيرة فى كأس العالم للأندية يوم الاحد 6/2/2022 على النايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عاجل:- القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الجزيرة فى كأس العالم للأندية يوم الاحد 6/2/2022 نتابعها ونستعرضها مع حضراتكم الان، حيث بدأت مؤشرات البحث على جوجل من أجل متابعة جميع التفاصيل المتعلقة حول القمة السعودية الإماراتية المرتقب عقدها فى الساعات القليلة المقبلة على نحو سنتابعه من خلال موقعكم ثقفني نيوز الاخباري

عاجل:- القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الجزيرة

بدأت مؤشرات البحث على جوجل تتزايد إلى حد كبير من أجل متابعة القمة المرتقبة بين نادي الهلال السعودي أمام نادي الجزيرة الإماراتي، حيث قد نجح نادي الجزيرة الوصول الى دور ربع نهائي بطولة العالم للأندية بعد الفوز الذي استطاع الجزيرة تحقيقه على حساب نادي بيري بطل تاهيتي، ليصبح نادي الجزيرة على موعد خاص مع بطل آسيا، حيث يشارك نادي الجزيرة كممثل عن الدولة المستضيفة فى بطولة العالم للأندية كبطل للدوري الإماراتي للمحترفين فى نسخة الدوري لعام 2020/2021، على ان يضرب نادي الجزيرة موعداً مع بطل النسخة الماضية من بطولة دوري ابطال اسيا، علي ان نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية القنوات المسؤولة عن نقل قمة الهلال امام الجزيرة الاماراتي على نحو مجموعة من الترددات والرموز نستعرضها الان مع حضراتكم عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز عبر الفقرة التالية

القنوات الناقلة لمباراة نادي الهلال ضد الجزيرة

نتابع الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الاخباري القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة نادي الهلال امام نادي الجزيرة المقرر على ان يتم نقل فعاليتها عند تمام السادسة ونصف حسب توقيت القاهرة، وعند تمام السابعة ونصف حسب توقيت المملكة العربية السعودية والثامنة والنصف مساء حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة عبر الرموز الترددات التالية:-

تردد قناة (SSC 7 HD) السعودية:

القمر الصناعي: عربسات.

معدل التكرار: 12417.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الشفرة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة Abu Dhabi Sports Asia 1 الإماراتية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091

الاستقطاب: عمودي

معامل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 5/6

تشكيلة الهلال ضد الجزيرة

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: علي البليهي ــ محمد جحفلي ــ حمد اليامي ــ ياسر الشهراني

خط الوسط: جوستافو كويلار ــ محمد كنو ــ سالم الدوسري

خط الهجوم: ماثيوس بيريرا ــ موسى ماريجا ــ أندريه كاريلو