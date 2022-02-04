نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مباشرا” موعد مباراة الأهلي والتعاون في الجوري السعودي الجولة “19”والقناة الناقلة والتشكيل المتوقع في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الأهلي والتعاون القادمة في الجولة أل 19 من عمر الدوري السعودي للمحترفين، من أهم المواعيد التي يتم البحث عنها من قبل عشاق الكرة السعودية، لمتابعة مباراة من أهم مباريات الجولة أل 19 في الدوري، والتي سيكون مسرحاً لها ملعب الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة، الفريقين يدخلان المباراة بهدف واحد وهو الفوز وتحقيق الثلاث نقاط، بعد أن دعم كلا الفريقين في فترة الانتقالات الشتوية لتحسين ترتيبهما المتأخر في الجدول.

نادي الأهلي صاحب الملعب والجمهور، يدخل المباراة متسلحاً بنجومه الجدد الذي انتدبهم في فترة الانتقالات الشتوية، وهم “فرانك كوم، كارلوس إيدواردو، عبد الله المقرن، أيمن يحيى، علي مجرشي” الأهلي كان قد تعادل مع التعاون في الدور الأول بنتيجة هدف لمثله، وفقد نقطتين في الجولة الماضية بتعادله مع ضمك بهدف لكل فريق، ويسعى اليوم للفوز وتحسين ترتيبه في الجدول.

الفريقين متشابهان إلي حد بعيد الأهلي يحتل المركز التاسع برصيد 20 نقطة، من لعب 18 مباراة فاز في 4 وتعادل في 8 وهزم في 6 مباريات، سجل لاعبوه 22 هدف واستقبلت شباكه 24 هدف، بينما منافسة اليوم نادي التعاون يحتل قبل المباراة المركز أل 13 برصيد 17 نقطة، جمعهم من 18 مباراة فاز في 4 وتعادل في 5 وهزم في 9 مباريات كاملة، سجل لاعبوه 21 هدف وتلقت شباكه 35 هدف.

موعد مباراة الأهلي والتعاون القادمة

17.20 : الخامسة وعشرون دقيقة بالتوقيت العالمي.

18.20 : السادسة و20 دقيقة بتوقيت دول المغرب العربي.

19.20 : السابعة وعشرون دقيقة بتوقيت كلاً من مصر، السودان، ليبيا.

20.20 : بتوقيت مكة المكرمة، قطر، الكويت، البحرين، العراق، سوريا، فلسطين.

21.20 : التاسعة والثلث مساءً بتوقيت كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان.

القنوات الناقلة الأهلي ضد التعاون

تنقل جميع مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فقط وحصرياً عبر قنوات ssc الرياضية الجديدة، ومباراة اليوم سوف تذاع عبر شاشة قناة ssc hd 1 بتعليق المعلق عبد الله الغامدي.

التشكيل المتوقع للراقي في اللقاء

حراسة المرمى ” محمد الربيعي”.

خط الدفاع ” أزغيان أليوسكي، عبد الباسط هندي، علي مجرشي، بيريرا”.

خط الوسط ” فرانكوم، أيمن يحيى، كارلوس أدواردو، فيليب براديتش”.

الهجوم ” السومة، عبد الرحمن غريب”.

مباراة الأهلي ضد التعاون في الدوري

الأهلي في المباريات التي تجمعه بالتعاون في مدينة جدة غالباً ما يكون الفوز من نصيبه، فقد تقابل الفريقين في الدوري على ملاعب مدينة جدة في 9 مباريات، حقق الأهلي الفوز في 5 مباريات وسجل 21 هدف في شباك التعاون، مقابل فوز وحيد للتعاون وسجل 5 أهداف فقط، بينما حسم التعادل نتيجة 3 مباريات.

بطاقة اللقاء