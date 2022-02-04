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عمر شويل - جدة ننقل لكم موعد مباراة مصر والسنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022، كان منتخب مصر قد نجح في الفوز على الكاميرون بركلات الترجيح، بينما نجحت السنغال في الفوز على بوركينا فاسو بثلاثة اهداف، منتخب مصر يواجه السنغال في مواجهة قوية يوم الأحد المقبل.

موعد مباراة مصر والسنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية

من المنتظر أن تقام مباراة مصر والسنغال يوم الأحد المقبل السادس من فبراير 2022:

موعد مباراة مصر والسنغال … الساعة 9 مساء الأحد المقبل.

مواجهة مصر والسنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية

يذكر أن مصر وهي تلاقي السنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية تضع في إعتبارها أن السنغال هو الفريق الذي تواجهه مصر في تصفيات كأس العالم خاصة وأن مصر تستعد بقوة أمام السنغال في تلك المواجهة المرتقبة.

مباراة مصر والكاميرون شهدت عدم توفيق محمد صلاح في إحراز أي عدد من الأهداف في تلك المواجهة القوية بين مصر والكاميرون، في واحدة من المباريات القوية بالنسبة لمنتخب مصر أمام الكاميرون.

منتخب مصر وجد نفسه أمام السنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية في مواجهة مرتقبة بين محمد صلاح وساديو ماني في واحدة من المباريات القوية والمرتقبة بين مصر والسنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية.

توقعات نتيجة مباراة مصر والسنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية

من المرتقب أن تكون نتيجة مباراة مصر والسنغال صعبة للغاية في نهائي كأس الأمم الأفريقية في ظل قوة المنتخبين، ولكن منتخب مصر واجه مباريات قوية فنجح في إقصاء كلا من كوت ديفوار والمغرب وكذلك الكاميرون صاحبة الأرض والجمهور وهو الأمر الذي يعود بكل التوفيق بالنسبة للمنتخب المصري أمام منتخب السنغال، وكان محمد صلاح قد أضاع كرة خطيرة بالنسبة للمنتخب المصري أمام الكاميرون.

وشهدت مباراة مصر والكاميرون حالة طرد للمدير الفني لمنتخب مصر، كارلوس كيروش والذي تعرض لحالة طرد ولكن نجح محمد شوقي في إدارة مباراة مصر والكاميرون بالشكل الصحيح لتفوز مصر وتواجه السنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2022 في مباراة قوية ومرتقبة بين مصر والسنغال.