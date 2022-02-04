موعد مباراة مصر والسنغال بتوقيت السعودية في نهائي كأس الأمم الأفريقية

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عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد مباراة مصر والسنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية بتوقيت السعودية، كان منتخب مصر قد نجح في التغلب على الكاميرون في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز بركلات الترجيح، في المقابل نجح منتخب السنغال في الفوز على بوركينا فاسو في نصف النهائي الأخر ليضرب منتخب مصر موعدا مع منتخب السنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية.

موعد مباراة مصر والسنغال بتوقيت السعودية ومصر

بخصوص موعد مباراة مصر والسنغال يوم الأحد 5/7/1443 هجريا والموافق 6/2/2022 ميلاديا.

موعد مباراة مصر والسنغال …………. العاشرة مساء بتوقيت السعودية.

موعد مباراة مصر والسنغال …………. التاسعة مساء بتوقيت مصر.

كان محمد عبد المنعم، مدافع منتخب مصر قد حصل على جائزة أفضل رجل في مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، بعدما نجح منتخب مصر في الفوز على الكاميرون والتأهل إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.

كان الوقت الأصلي والإضافي قد انتهى في مباراة مصر والكاميرون بالتعادل السلبي ولجأ الفريقين إلى ركلات الترجيح والتي حسمها منتخب مصر بعدما تمكن محمد أبو جبل من التصدي إلى ضربتين في يوم شهد عدم تألق محمد صلاح ليضرب منتخب مصر موعدا مع السنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية.

توقعات نتيجة مباراة مصر والسنغال

يتوقع الجميع أن تكون نتيجة مباراة مصر والسنغال صعبة التوقع في ظل قوة المنتخبين، وتعد مباراة مصر والسنغال مواجهة قوية وخاصة بين محمد صلاح وساديو ماني لاعبي نادي ليفربول، حيث يسعى محمد صلاح إلى إحراز البطولة الاولى له مع منتخب مصر والمشاركة في حمل كأس الأمم الأفريقية وتحقيق بطولة غالية مع منتخب مصر والمساعدة في التأهل إلى كأس العالم المقرر لها في قطر 2022.

مصر تواجه السنغال بعيون البطل

يذكر أن مصر ستواجه السنغال بعيون البطل، وكانت قناة الجزائر الأرضية قد نقلت مباراة نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية عبر القمر الصناعي النايل سات ومن المتوقع أن تقوم قناة الجزائر الأرضية بنقل مباراة مصر والسنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية من خلال ستديو تحليلي وتعليق عربي وسط حالة من الترقب لمباراة مصر والسنغال المقبلة والتي ستكون قوية بكل تأكيد.