مصر تعبر الكاميرون إلى نهائي أمم إفريقيا
بلغت مصر نهائي كأس أمم إفريقيا بعدما تصدى حارسها محمد أبو جبل لركلتين ترجيحيتين ليقود الفريق للتأهل للنهائي على حساب الكاميرون صاحبة الضيافة يوم الخميس لتصارع السنغال على اللقب.
وخاضت مصر، البطلة سبع مرات وهو رقم قياسي، وقتا إضافيا للمباراة الثالثة على التوالي عقب تجاوز كوت ديفوار والمغرب في الدورين السابقين، وتفوقت بركلات الترجيح للمرة الثانية في هذه النسخة بعد دور 16 أمام كوت ديفوار.
انتهى الوقت الأصلي بالتعادل بدون أهداف في مباراة مغلقة وقليلة الفرص في ياوندي.
وكانت أبرز فرصة للكاميرون ضربة رأس مايكل نغادو نغادغي ارتدت من القائم في الشوط الأول بينما أهدر محمد صلاح انفرادا بالحارس أندريه أونانا في بداية الشوط الثاني.
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