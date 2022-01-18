نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهة عربية حاسمة.. موعد مباراه مصر والسودان كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراه مصر والسودان ، استكمالًا لمباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 المقامة حاليًا في الكاميرون، والتي انطلقت يوم الإثنين 17 يناير 2022، ولحساب المجموعة الرابعة، يستضيف مساء الأربعاء، ملعب أحمدو أهيدجو في العاصمة الكاميرونية ياوندي، مواجهة عربية من العيار الثقيل، تحمل لقب ” ديربي وادي النيل “، تجمع منتخبا السودان ومصر ، حيث يمتلك كلاهما حظوظًا في التأهل، تعتبر أفضل بالنسبة للفراعنة.

في السطور المقبلة، سنتعرف على كافة التفاصيل بالإضافة لآخر الأخبار و موعد مباراه مصر والسودان والقنوات الناقلة ، إلى جانب مشوار المنتخبين العربيين في النسخة الـ33 من بطولة الأمم الأفريقية 2021 ، علاوة على تاريخ مواجهات مصر والسودان في شتى البطولات والفعاليات الدولية.

مباراه مصر والسودان

في واحدة من المجموعات المعقدة “نسبيًا” – نظرًا لامتلاك جميع فرقها حظوظًا للتأهل إلى الدور الثاني، باستثناء النسور النيجيرية التي حسمت تأهلها على رأس المجموعة من الجولة الثانية – يلتقي منتخبا السودان ومصر ، في مواجهة عربية، لا تقبل القسمة على اثنين، وتحديدًا لصقور الجديان.

وبذكريات مواجهة ديربي وادي النيل التي جمعت الفراعنة وصقور الجديان ، في بطولة كأس العرب 2021 الأخيرة، والتي انتهت بفوز مصر بخماسية نظيفة، يجدد المنتخبان الموعد مع مواجهة أخرى ولكن على الصعيد القاري أو الأفريقي.

وقبيل انطلاق الجولة الثالثة، يتمتع منتخب مصر لكرة القدم بأفضلية نسبية، إذ يحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط وصافي (0) هدف.

حيث خسر في أولى مواجهاته أمام نيجيريا بهدف نظيف، قبل أن يفوز في الثانية على غينيا بيساو بنتيجة (1-0).

ويحمل منتخب الساجدين رقمًا قياسيًا في عدد مرات التتويج ببطولة الأمم الأفريقية ، برصيد 7 ألقاب، بينهم 3 ألقاب متتالية في 2006 و2008 و2010، وهو رقم من الصعب تحقيقه، فضلًا عن استحالة كسره.

في المقابل، يمتلك منتخب السودان لكرة القدم ، حظوظًا ليست بالقليلة في التأهل لدور الـ16 في أمم أفريقيا ، رغم تذيله ترتيب المجموعة الرابعة.

إذ يحتل صقور الجديان المرتبة الرابعة في المجموعة برصيد نقطة واحدة وصافي (-2) هدف، بفارق هدف لصالح المنتخب الغيني صاحب المركز الثالث.

وخلال الجولتين الماضيتين، تعادل المنتخب السوداني سلبيًا مع غينيا بيساو، ولكن خسر بنتيجة (1-3) أمام نيجيريا.

هذا، ويمتلك السودان لقبًا وحيدًا في كأس الأمم الأفريقية ، حققه عام 1970 على حساب غانا.

موعد مباراه مصر والسودان والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة ديربي وادي النيل ، مساء الأربعاء، في تمام العاشرة ( 10:00 م ) بتوقيت السعودية، التاسعة ( 9:00 م ) بتوقيت مصر، السابعة ( 7:00 م ) بتوقيت جرينتش.

وبشأن حكم مباراة مصر والسودان ، فيقود اللقاء الدولي البوتسواني جوشوا بوندو وفق ما أعلنه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم .

ستقوم قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل أحداث اللقاء، عبر قناة beIN Sports HD 1 Max وتطبيق beIN Sports Connect ، بالإضافة إلى قنوات Sky Sports Football UK و Sportdigital و ESPN 4 Nederland HD و SuperSport Variety 4 .

أما عن معلق مباراة مصر والسودان ، فقد أسندت الشبكة القطرية المهمة إلى التونسي عصام الشوالي .

الخاتمة

تعرفنا خلال السطور الماضية، على جميع كواليس وآخر الأخبار و موعد مباراة مصر والسودان والقنوات الناقلة ، إضافة إلى رحلة المنتخبين الشقيقين في كأس الأمم الأفريقية 2021 ، وكذلك تاريخ لقاءات مصر والسودان في شتى البطولات والمسابقات.