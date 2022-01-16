نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة موريتانيا وتونس اليوم في بطولة أمم أفريقيا 2022 و القنوات المفتوحة الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة موريتانيا وتونس اليوم و القنوات الناقلة. نتعرف عليها في هذا المقال من خلال موقعنا “ثقفني”. حيث يلتقي منتخب موريتانيا ضد نظيره منتخب تونس مساء اليوم الأحد الموافق 16-1-2022. في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس أمم إفريقيا 2022. وفي مباراة تونس اليوم يبحث نسور قرطاج عن أول فوز له في البطولة بعدما خسر مباراة الجولة الأولى أمام منتخب مالي بنتيجة هدف نظيف. حيث يدخل مباراته ضد موريتانيا عازمًا على حصد ثلاث نقاط جديدة من أجل التأهل إلى مواجهات الجولة نصف النهائية من بطولة كأس أمم إفريقيا 2022. وفيما يلي نتابع معكم موعد مباراة موريتانيا وتونس اليوم و القنوات الناقلة للمباراة.

مباراة موريتانيا وتونس اليوم

وفي مباراة موريتانيا وتونس اليوم. يدخل المنتخب التونسي هذه المواجهة بعدما خسر أمام منتخب مالي بهدف نظيف. في مباراة شهدت جدلًا كبيرًا بين المدير الفني لمنتخب نسور قرطاج “منذر الكبير”. وحكم المباراة الذي أنهى وقت اللقاء قبل موعده الأصلي بخمسة دقائق. فيما خسر منتخب موريتانيا مباراة الجولة الأولى التي جمعته بنظيره غامبيا وذلك بهدف مقابل لا شيئ. في المباراة التي يوم الرابع عشر من شهر يناير الجاري. وذلك برغم سيطرة المنتخب الموريتاني على مجريات اللقاء إلا أنه فشل في تسجيل أي أهداف. ونتابع معكم في الآتي موعد مباراة موريتانيا وتونس اليوم و القنوات الناقلة.

موعد مباراة موريتانيا وتونس اليوم في بطولة أمم أفريقيا 2022

يحين موعد مباراة موريتانيا وتونس في الجولة الثانية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2022. مساء اليوم الأحد الموافق السادس عشر من شهر يناير الجاري. وذلك على ملعب ستاد ليمبي في دولة الكاميرون. حيث تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت مصر. وفي تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية. وفي تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت تونس. فيما يحين موعد اللقاء حسب توقيت موريتانيا في تمام الساعة 4:00 مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة موريتانيا وتونس اليوم

من المقرر أن تكون القنوات الناقلة لمباراة موريتانيا وتونس اليوم عبر قنوات بين سبورتس الرياضية القطرية. وذلك على قناة beIN SPORTS MAX 1 وقناة beIN SPORTS MAX 2. من خلال هذه الترددات.

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 1 على نايل سات.

التردد: 12604

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 1 على سهيل سات

التردد: 11585

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 2 على نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 2 على سهيل سات

التردد: 11623

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة موريتانيا وتونس

تردد قناة RTI 1 كوت دي فوار الناقلة لمباراة موريتانيا اليوم

قمر بدر 26E، تردد 11996/27500 H.

تردد قناة الجزائرية الأولى

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680 عمودي

معدل الترميز: 27500 (5/6).

تردد قناة فوكس سبورت الناقلة لمباراة موريتانيا وتونس اليوم

القمر الصناعي: النايل سات

التردد 12284

معدل استقطاب أفقي

معدل ترميز 27500.

متابعة مباراة تونس اليوم على تردد قناة تيلي تشاد

القمر الصناعي : النايل سات

التردد 12015

معدل استقطاب: أفقي

معدل ترميز 27500.

تردد قناة النبأ الليبية الناقلة لمباراة تونس اليوم