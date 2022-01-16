نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو اليوم الأحد 16-1-2022 مجاناً في نهائي كأس السوبر الأسباني في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو اليوم مجاناً في نهائي كأس السوبر الأسباني من أكثر ما يبحث عنه الكثير من عشاق كرة القدم حول العالم، حيث يترقب الجميع مباراة الريال اليوم ضد أتلتيك بيلباو في ختام بطولة كأس السوبر الأسباني، حيث شهدت مباريات الدور نصف النهائي المثير من المتعة الإثارة الكروية خلال اللقاءين، وتأمل الجماهير العاشقة والمحبة لكرة القدم في كل مكان أن تستمر الإثارة والمتعة خلال نهائي البطولة، وخاصة أن الفريقان لديهم الرغبة في تحقيق الانتصار والتتويج بلقب البطولة، ومن خلال المقال نتعرف على تردد القنوات المفتوحة التي ستذيع نهائي كأس السوبر الأسباني اليوم بين ريال مدريد وأتلتيك بيلباو على جميع الأثمار الصناعية موعد اللقاء.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو اليوم

تعد مباراة الريال واتلتيك بيلباو من أهم مباريات اليوم، والتي تلقي اهتمام ومتابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة، حيث نجح الريال في التأهل للدور النهائي من البطولة بعد الفوز على برشلونة في الدور نصف النهائي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة امتدت للأشواط الإضافية، وعلى الجانب الآخر، فقد استطاع اتلتيك بيلباو في تحويل تأخره بهدف أمام اتلتيكو مدريد إلي الفوز بهدفين في الدقائق الأخيرة من المباراة ليتأهل الفريقان إلي المباراة النهائية في مباراة يتوقع الجميع أن تشهد الكثير من الإثارة والمتعة الكروية طيلة أحداث اللقاء.

وقد حصلت مجموعة SSC السعودية الرياضية في الحصول على حقوق بث مباراة نهائي كأس السوبر الأسباني بين ريال مدريد وأتلتيك بيلباو اليوم عبر شاشتها من خلال قنواتها المشفرة عبر القمر الصناعي عرب سات، حيث تقام مباريات البطولة على استاد الملك فهد الدولي بالمملكة العربية السعودية في لأول مرة في الدول العربية.

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في نهائي كأس السوبر الأسباني

من المقرر أن يكون توقيت مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو اليوم الأحد الموافق 16 يناير 2022 في إطار نهائي كأس السوبر الأسباني في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة، والتاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام العاشرة والنصف بتوقيت أبوظبي على أرضية ملعب الملك فهد الدولي وسط متابعة وحضور جماهيري كبير لهذا اللقاء المرتقب، وستكون قناة SSC HD5 من أهم القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو اليوم بتعليق فهد العتيبي.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو اليوم

نتعرف الآن على جميع القنوات المفتوحة التي ستنقل مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو اليوم في نهائي كأس السوبر الأسباني عبر مختلف الأقمار الصناعية، ولمتابعة أحداث اللقاء، يجب ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بحضراتكم عبر الترددات التالية: