نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر وغينيا الاستوائية اليوم مجاناً في كأس الأمم الإفريقية وموعد اللقاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر وغينيا الاستوائية اليوم مجاناً في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية مصدر اهتمام ومتابعة من الجمهور الجزائري في كل مكان، حيث يستعد محاربو الصحراء اليوم لخوض ثاني مبارياتهم في دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية، وذلك عندما يواجهون منتخب غينيا الاستوائية لحساب مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية، والمقامة حالياً بالكاميرون خلال الفترة بين 9 يناير، وحتي 6 فبراير، ويقع المنتخب الجزائري في المجموعة الخامسة، والتي تضم كلا من كوت ديفوار وسيراليون وغينيا الاستوائية، ومن خلال المقال نتعرف على تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر وغينيا الاستوائية اليوم مجاناً على النايل سات، وغيرها من الأقمار الصناعية المختلفة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر وغينيا الاستوائية اليوم

تعد مباراة الجزائر اليوم أمام غينيا الاستوائية من المباريات الهامة والصعبة في المجموعة الخامسة، حيث يحتاج المنتخب الجزائري لتحقيق الفوز خلال لقاء اليوم بعد التعادل المخيب للآمال أمام منتخب سيراليون في الجولة الأولي من البطولة، وسيواجه المنتخب الجزائري منتخب غينيا الاستوائية، والذي يطمح لتحقيق نتيجة إيجابية أمام محاربو الصحراء للحفاظ على آمالهم في التأهل للدور التالي من البطولة، وخاصة أن الفريق قد خسر خلال الجولة الأولي أمام كوت ديفوار بهدف دون رد، وهو الأمر الذي سيزيد من قوة وإثارة المباراة في ظل رغبة كلا الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية.

وأما عن القنوات المجانية الناقلة لمباراة الجزائر وغينيا الاستوائية اليوم في أمم إفريقيا، فقد حصل التليفزيون الجزائري على حقوق بث 10 مباريات من بطولة كأس الأمم الإفريقية، وستكون مباراة الجزائر اليوم أمام غينيا الاستوائية منقولة عبر تردد قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات، والتي تنقل جميع مباريات المنتخب الجزائري في البطولة بالإضافة للمباراة النهائية.

موعد مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية اليوم في أمم إفريقيا

من المقرر أن يكون توقيت مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية اليوم الأحد الموافق 16 يناير 2022 في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية في تمام الساعة الثامنة بتوقيت الجزائر وتونس، والساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب ليمبي، وستكون المباراة منقولة من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية القطرية المشفرة من خلال قناة بي ان سبورت ماكس الأولي بتعليق حفيظ دراجي.

تردد القنوات المفتوحة التي ستذيع مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية اليوم مجاناً

يبحث الكثير من عشاق كرة القدم عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر وغينيا الاستوائية اليوم على النايل سات مجاناً في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية، حيث ستكون المباراة منقولة عبر تردد قناة الجزائرية الأرضية الأولي على النايل سات وعدد من الأقمار الصناعية الأخري، بالإضافة لعدد من القنوات المفتوحة الأخري التي أعلنت عن نقل أحداث المباراة عن شاشتها، وهي:

Wayking TV

TurkmenÄlem / MonacoSat 52°E

10804H 27500 – FTA

TurkmenÄlem / MonacoSat 52°E 10804H 27500 – FTA Mono TV

TurkmenÄlem / MonacoSat 52°E

10887V 27500 – FTA

كما سنقوم بإضافة المزيد من القنوات المجانية التي ستنقل مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية اليوم بدون تشفير عبر تحديث مستمر للمقال، فتابعونا.