نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الآن” اضبط تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة وبي إن سبورت ماكس 1 و2 الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأت مباريات كأس الأمم الأفريقية منذ فترة وهي بطولة تجمع بين جميع الفرق الأفريقية حيث يشارك بها ما يقرب من أربع وعشرين فريق أفريقي وعربي، وتشهد الفترة الحالية موسم كروي قوي ومتصل بدايةً من مباريات كأس العرب، ولهذا فإن محبي الرياضة وكرة القدم بالتحديد في بحث مستمر عن تردد القنوات الناقلة لتلك المباريات وفي الفترة الحالية القنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية هي أهم ما يبحث عنه، وقناة بي إن سبورت المفتوحة أشهر القنوات التلفزيونية الرياضية التي تبث المباريات كاملةً مجانًا بدون تشفير ومنها قناتين هما بي إن سبورت ماكس 1 وماكس 2 beIN sport max 1, max 2 وفيما يلي نعرفكم على تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة كلا القناتين.

اضبط تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة

نظرًا لأن تلك القناة هي أكثر ما يبحث عنه العرب والكثير من الأشخاص في أفريقيا الآن لأنها تتميز بعرض المحتوى على شاشتها بجودة أفضل من عدة قنوات أخرى كما أنها لها تاريخ طويل في تقديم أفضل المحتويات الرياضية العالمية والمحلية سواء كانت قناة بي إن سبورت المفتوحة أم المشفرة حيث أنها سلسلة قنوات رياضية شهيرة تابعة لدولة قطر تعرض جميع المحتويات الرياضية المتعلقة بكرة القدم وأكثر.

حيث تهتم القناة ببث مباريات كأس العالم وكأس العرب وكأس الأمم الأفريقية والبطولات الأجنبية المختلفة مثل كأس أسبانيا وأوروبا والعديد من المنافسات الكروية الشهيرة المختلفة والتي تجرى في الفترة الحالية، فإن تلك القناة لا يوجد منافس على أنها الأفضل في مجال الرياضة والتي تبث ما يشاهده الجميع في الوطن العربي مجانًا أو باشتراك شهري بسيط من أجل مشاهدة باقي المباريات.

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة

وكما ذكرنا فإن سلسلة قنوات بي إن سبورت تابعة لدولة قطر أي أنها سلسلة قنوات عربية وقد حصلت على حقوق بث عدة مباريات رياضية لبطولات مختلفة منها بطولة كأس الأمم الأفريقية في الفترة الحالية ولاحقًا بث مباريات كأس العالم، مع العلم أن مباريات كأس الأمم الأفريقية تقام على ملعب بأرض دولة الكاميرون.

أما عن تردد قناة بي إن سبورت ماكس 1

وتردد قناة بي إن سبورت ماكس 2