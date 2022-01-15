نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم 12-1-2022 نايل سات في السوبر الاسباني في المقال التالي

عمر شويل - جدة بات استقبال تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو ضمن نصف نهائي السوبر الإسباني اليوم الاربعاء 12-1-2022 ممكناً، حيث يعيش عشاق الساحرة المستديرة على إيقاع قمة جديدة تجمع بين العريقين الريال والبرشا على الأراضي السعودية، وهي المواجهة التي يبدأ توقيتها اليوم في الساعة التاسعة مساءاً، وتوفر مجموعة من القنوات نقلها مجاناً بدون تشفير وبشكل حصري عبر قنواتها سواء على النايل سات أو هوتبيرد واسترا.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم

نجحت قنوات ssc السعودية المجانية الرياضية، في الحصول على حقوق نقل مباريات السوبر الإسباني 2022 مباشرة وحصرياً عبر شاشتها، والتي سيتم نقلها على القناة التي تحمل اسم ssc5hd وهي قناة رياضية مفتوحة 24 ساعة، وستقوم بتغطية خاصة ومميزة لنقل أحداث مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم والتي تنطلق أحداثها في العاشرة مساءا بتوقيت الرياض.

تردد القناة الناقلة لمباراة الكلاسيكو اليوم نايل سات

تردد القناة 12523.

معامل الترميز 27500.

الاستقطاب عمودي.

معدل تصحيح الخطأ ⅚.

تردد قناة ssc 5 على عرب سات

الآن استقبل قناة ssc 5 من خلال القمر الصناعي عرب سات يمكنك هذا باستخدام القيم التالية.

تردد القناة، 12418.

معامل الترميز، 27500.

الاستقطاب أفقي.

معدل تصحيح الخطأ 4/3.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم مجاناً

تبرز العديد من القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس السوبر الإسباني مجاناً وبدون تشفير على مجموعة من الأقمار الصناعية الأخرى، حيث ستنقل المواجهة بتقنية sd و hd على الترددات التالية:

القنوات الناقلة على قمر استرا 19

L’ÉQUIPE

11895 V 22000

11895 V 22000 VAMOS

11156 V 22000

10817 V 22000

معدل الترميز: 27500

11156 V 22000 10817 V 22000 معدل الترميز: 27500 تردد قناة الصربية: 12380 H 30000

القمر : بلغاريا سات 1.9

كأس السوبر الاسباني 2022

تقام بطولة كاس السوبر الإسباني على الأراضي السعودية، وتحديداً ملعب الملك فهد الدولي، بمشاركة 4 اندية هي ريال مدريد والجار أتلتيكو مدريد، بالإضافة إلى برشلونة وأتلتيك بلباو، وسيلتقي الفائز من الكلاسيكو مع الفائز من أتلتيكو مدريد وبلباو على البطولة التي يحمل لقبها الريال في الموسم الماضي.