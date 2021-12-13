نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطولة غرب آسيا للناشئين 2021.. موعد مباراة السعودية واليمن اليوم في نهائي البطولة و القنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يلتقي المنتخب السعودي للناشئين ضد منتخب اليمن مساء اليوم الاثنين الموافق 13-12-2021. في نهائي بطولة غرب آسيا للناشئين في نسختها الثامنة. وذلك بعدما نجح منتخب السعودية في الفوز على منتخب الامارات في مباراة نصف نهائي البطولة. بينما تمكن منتخب اليمن في الوصول إلى نهائي بطولة غرب آسيا للناشئين بعد الفوز على منتخب سوريا بنتيجة هدفين مقابل هدف. وتقام مباراة السعودية واليمن للناشئين اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية. وفي هذا المقال نتعرف على تفاصيل موعد مباراة السعودية واليمن اليوم و القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة مجانًا.

موعد مباراة السعودية واليمن للناشئين اليوم

تقام مباراة السعودية واليمن اليوم في نهائي بطولة غرب آسيا للناشئين 2021. مساء اليوم الاثنين الموافق الثالث عشر من شهر ديسمبر الجاري 13-12-2021. على ملعب الأمير محمد بن فهد. وذلك خلال التوقيتات التالية:

في تمام الساعة 6:45 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر والكويت.

وسيكون موعد مباراة السعودية واليمن للناشئين بتوقيت مصر في تمام الساعة 5:45 مساءً.

أما موعد المباراة بتوقيت الإمارات سيكون في تمام الساعة 7:45 مساءً.

وموعد مباراة السعودية اليوم بتوقيت اليمن في تمام الساعة 6:45 مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية واليمن في بطولة غرب آسيا للناشئين 2021

جماهير المنتخب اليمني والمنتخب السعودي للناشئين يرغبون في التعرف على القنوات الناقلة لمباراة السعودية واليمن للناشئين اليوم في بطولة غرب آسيا. والتي ستنقلها قناة السعودية الرياضية الأولى KSA Sports HD. وذلك في بثها الحي بشكل مجاني دون تشفير وبجودة بث عالية HD من خلال التردد التالي.

تردد قناة السعودية الرياضية KSA Sports HD الناقلة لمباراة السعودية واليمن

القمر الصناعي نايل سات التردد 12149 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي الجودة HD معامل تصحيح الخطأ 4/3

متابعة مباراة السعودية واليمن للناشئين على قناة السعودية الرياضية

القمر الصناعي عرب سات التردد 12015 – 12523 (V) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي الجودة SD معامل تصحيح الخطأ 5/6

القنوات الناقلة لمباراة السعودية واليمن في بطولة غرب آسيا للناشئين

اسم القناة قناة السعودية الرياضية 1 القمر الصناعي بدر سات التردد 11976 – 10810 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي الجودة HD معامل تصحيح الخطأ 3/4

بطولة غرب آسيا للناشئين 2021

مباراة السعودية واليمن اليوم تقام في نهائي بطولة غرب آسيا للناشئين 2021. بعدما نجح المنتخبين في الوصول إلي الجولة النهائية بكل جدارة. حيث خاض منتخب السعودية للناشئين لقائه أمام منتخب العراق ومنتخب لبنان ومنتخب الإمارات. فيما خاض منتخب اليمن للناشئين مبارياته الماضية أمام منتخب الأردن والبحرين ومنتخب سوريا.