خالد منتصر يرد على جمال شعبان بعد تصريحاته...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 أغسطس 2026 07:20 مساءً - أثارت تصريحات الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، بشأن واقعة مرتبطة بالفنان عمرو دياب، تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليتدخل الدكتور خالد منتصر بتعليق جديد عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك».

تصريحات جمال شعبان عن عمرو دياب

وكان الدكتور جمال شعبان قد تناول واقعة ظهور إحدى السيدات مع الفنان عمرو دياب، مشيرًا في منشور له إلى المفارقة بين حصول بعض الأشخاص على درجات مرتفعة في الدراسة والالتحاق بكلية الطب، وبين تحول بعض المواقف المرتبطة بالمشاهير إلى حديث واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

وأشار شعبان في حديثه إلى أن النجاح المهني والدراسي قد لا يحظى أحيانًا بالاهتمام نفسه الذي تحصل عليه لقطة قصيرة مع أحد نجوم الفن، معتبرًا أن انتشار مثل هذه المواقف على السوشيال ميديا يجعلها محل اهتمام جماهيري كبير.

رد خالد منتصر على جمال شعبان

من جانبه، علّق الدكتور خالد منتصر على تصريحات جمال شعبان، متسائلًا عن العلاقة بين الحديث عن التفوق الدراسي والمهنة الطبية من جهة، وبين الشهرة والظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي من جهة أخرى.

وقال منتصر في تعليقه: «إيه اللي جاب القلعة جنب البحر؟ وإيه اللي جاب أبو قرش على أبو قرشين؟»، قبل أن يطرح تساؤلًا حول الهدف الأساسي من ممارسة الطبيب لمهنته.

وأضاف متسائلًا: «هو الطبيب بيشتغل علشان المريض والشفاء ولا علشان اللقطة والشهرة؟».

تفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات الطرفين، وسط تباين في ردود الفعل بين المتابعين، حيث ركز جانب من النقاش على حدود تناول الأطباء للشخصيات العامة والمشاهير، بينما رأى آخرون أن القضية تتعلق بالفرق بين قيمة الإنجاز المهني وحجم الاهتمام الذي تحظى به بعض الوقائع على منصات التواصل الاجتماعي.

وتعيد الواقعة إلى الواجهة النقاش حول تأثير السوشيال ميديا في تحديد الموضوعات التي تحظى بالانتشار، خاصة مع سرعة تداول الصور والفيديوهات والتعليقات المرتبطة بالمشاهير.

من هو جمال شعبان؟

الدكتور جمال شعبان طبيب قلب وأستاذ متخصص في أمراض القلب، وشغل سابقًا منصب عميد معهد القلب القومي، كما يحظى بحضور ملحوظ عبر منصات التواصل الاجتماعي من خلال نشر التوعية المتعلقة بصحة القلب والوقاية من الأمراض.

خالد منتصر والتعليق على القضايا العامة

ويعرف الدكتور خالد منتصر بكتاباته وتعليقاته على عدد من القضايا الطبية والثقافية والاجتماعية، ويستخدم حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن آرائه ومناقشة الموضوعات التي تشغل الرأي العام.