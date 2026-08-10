خالد الغندور يحدد عوامل نجاح معسكر الزمالك قبل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 أغسطس 2026 07:20 مساءً - أكد الإعلامي خالد الغندور أن نجاح معسكر إعداد فريق كرة القدم لا يرتبط بمكان إقامته، سواء داخل مصر أو خارجها، وإنما يعتمد بصورة أساسية على مدى الاستفادة الفنية والبدنية التي يحققها اللاعبون خلال فترة التحضير للموسم الجديد وأوضح الغندور، في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الأهم بالنسبة لأي فريق هو تحقيق أهداف المعسكر، بداية من الالتزام الكامل بالبرنامج المحدد، مرورًا بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، ووصولًا إلى رفع معدلات اللياقة البدنية وتجهيز اللاعبين للمنافسات الرسمية.

الغندور يكشف عوامل نجاح المعسكر

وأشار الإعلامي الرياضي إلى أن الكشف الطبي الشامل يجب أن يكون من أولويات الجهاز الفني والطبي مع بداية فترة الإعداد، من أجل الاطمئنان على الحالة الصحية والبدنية لكل لاعب قبل خوض التدريبات والمباريات.

كما شدد على أهمية العمل على وصول اللاعبين إلى الأوزان المناسبة، إلى جانب رفع مستوى اللياقة البدنية، حتى يدخل الفريق منافسات الموسم وهو في أفضل حالة ممكنة.

أهمية المباريات الودية

ويرى الغندور أن المباريات الودية تمثل عنصرًا أساسيًا في فترة الإعداد، مشيرًا إلى ضرورة اختيار المنافسين بما يتناسب مع مستوى الدوري المصري وأسلوب اللعب الذي يرغب الجهاز الفني في تطبيقه.

وتساعد هذه المواجهات الجهاز الفني على تقييم حالة اللاعبين، وتجربة الخطط والتشكيلات المختلفة، بالإضافة إلى اكتشاف الأخطاء والعمل على علاجها قبل انطلاق المباريات الرسمية.

الزمالك يستعد للموسم الجديد

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته ضمن معسكر الإعداد المقام حاليًا، تحت قيادة المدير الفني معتمد جمال، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد 2026.

ويعمل الجهاز الفني خلال المعسكر على رفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، إلى جانب تقييم مستوى العناصر الموجودة بالقائمة، خاصة الصفقات الجديدة والمواهب الشابة.

ويستهدف الجهاز الفني الوصول بالفريق إلى أعلى درجة من الجاهزية قبل بداية المنافسات الرسمية، من خلال تحقيق التوازن بين العمل البدني والتكتيكي وخوض عدد مناسب من المباريات التجريبية.