التحفظ على هاتف وسلاح متهم بقتل أسرة التجمع.....

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 أغسطس 2026 07:20 مساءً - قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة الجديدة التحفظ على الهاتف المحمول والسلاح الناري اللذين عُثِر عليهما بحوزة المتهم في واقعة مقتل أسرة بمنطقة النرجس، وذلك ضمن إجراءات التحقيق في الجريمة ووصل المتهم إلى مقر نيابة القاهرة الجديدة، تمهيدًا لمواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه والاستماع إلى أقواله حول ملابسات الواقعة ودوافع ارتكابها.

التصريح بدفن جثامين أسرة التجمع

كما أصدرت جهات التحقيق قرارًا بالتصريح بدفن جثامين أفراد الأسرة، عقب استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك بعد واقعة مقتل أسرة كاملة داخل نطاق التجمع الخامس.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن المتهم أقر بارتكاب الجريمة، مرجعًا دوافعه إلى وجود خلافات سابقة بينه وبين أفراد الأسرة.

تفاصيل واقعة مقتل أسرة التجمع

وكشفت التحريات والتحقيقات الأولية عن تفاصيل جديدة بشأن الواقعة، حيث تبين أن الضحايا هم أمل سعد رياض، البالغة من العمر 43 عامًا، وزوجها أسامة نصيف، وابنتاهما هيلين، 16 عامًا، وليليان، 14 عامًا.

كما أفادت المعلومات الأولية بأن الأم كانت حاملًا في شهرها الأخير وقت وقوع الجريمة.

المتهم استدرج الأسرة إلى طريق السخنة

وبحسب ما توصلت إليه التحقيقات، استدرج المتهم أفراد الأسرة إلى طريق السخنة بحجة البحث عن رب الأسرة، قبل أن ينفذ جريمته بحقهم.

وعقب ارتكاب الواقعة، عاد المتهم بالسيارة التي كانت تضم جثامين الضحايا، ثم وضعها بالقرب من منزل الأسرة، في محاولة، وفقًا للتحريات الأولية، لإبعاد الشبهات عنه وتضليل مسار التحقيق.

التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الجريمة

وتواصل جهات التحقيق المختصة إجراءاتها لكشف جميع تفاصيل الواقعة، وفحص الأدلة والتحفظات المتعلقة بالمتهم، إلى جانب الوقوف على الدافع الكامل وراء الجريمة وتحديد كافة ملابساتها.

ومن المنتظر أن تستكمل النيابة تحقيقاتها مع المتهم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأن الواقعة.