كيف نُبطئ شيخوخة عضلة القلب؟حذّر كبير أطبّاء القلب في وزارة الصحة الروسية الأكاديمي سيرغي بويتسوف، من أنّ "إهمال علاج ارتفاع ضغط الدم والسكري وتصلب الشرايين قد يسرّع شيخوخة القلب".

وشدّد بويتسوف على أنّ "القلب عضو مذهل، إذ لا يشيخ لفترة طويلة. لكنه يبدأ بالشيخوخة بوتيرة أسرع عندما نساعد على حدوث ذلك، بدلًا من الوقاية من ارتفاع ضغط الدم والسيطرة على عوامله المسببة"، مؤكّدًا أنّه "غالبًا ما يتطوّر ارتفاع ضغط الدم بالتزامن مع متلازمة القلب والأوعية الدموية الأيضية، وهي مزيج خطير من اضطرابات التمثيل الغذائي واختلال وظائف القلب والأوعية الدموية".

وقال إنّ "السبب الثاني لشيخوخة القلب هو داء السكري، الذي يتطوّر في معظم الحالات على خلفية متلازمة التمثيل الغذائي. ويؤثر مرض السكري في الأوعية الدموية الصغيرة والكبيرة على حد سواء"، موضحًا أنّ "السبب الثالث لشيخوخة القلب يتمثل في تراكم لويحات تصلب الشرايين داخل الشرايين التاجية التي تزود عضلة القلب بالدم. فعند تراكم هذه اللويحات، يضعف وصول الأكسجين إلى عضلة القلب، ما يؤدي إلى حدوث تغيرات ليفية فيها".