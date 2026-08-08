إعلان رسمي عن فاتورة الكهرباء.. جهاز واحد يتصدر قائمة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 أغسطس 2026 04:20 صباحاً - يعتقد البعض أن الثلاجة هي أكثر الأجهزة المنزلية تأثيرًا على قيمة فاتورة الكهرباء، خاصة أنها تعمل على مدار اليوم، لكن بيانات متخصصة في قطاع الطاقة تشير إلى أن هذا الاعتقاد ليس دقيقًا.

مفاجأة عن فاتورة الكهرباء

وتكشف البيانات أن أجهزة التكييف تأتي في مقدمة الأجهزة المنزلية الأكثر استهلاكًا للكهرباء، خصوصًا خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، بينما يأتي استهلاك شواحن الهواتف في مستويات محدودة للغاية مقارنة بالأجهزة الكهربائية ذات القدرات المرتفعة.

التكييف الأكثر استهلاكًا للكهرباء

بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يستحوذ تكييف الهواء على نحو 19% من إجمالي استهلاك الكهرباء داخل المنزل، ما يجعله في صدارة الأجهزة الأكثر استخدامًا للطاقة.

ويزداد استهلاك أجهزة التكييف مع تشغيلها لساعات طويلة أو ضبطها على درجات حرارة منخفضة، كما تتأثر كمية الكهرباء المستهلكة بكفاءة الجهاز وعمره وطريقة تشغيله.

وتتراوح قدرة بعض أجهزة التكييف المركزي أثناء التشغيل بين 2000 و5000 واط، وهو ما يفسر ارتفاع تأثيره على استهلاك الكهرباء، خاصة خلال فصل الصيف.

سخان المياه والتدفئة ضمن القائمة

وتأتي أنظمة التدفئة الكهربائية وسخانات المياه ضمن الأجهزة ذات معدلات الاستهلاك المرتفعة، إذ يمثل كل منهما قرابة 12% من إجمالي استخدام الكهرباء وفق البيانات المشار إليها.

ويؤدي تشغيل سخان المياه لفترات طويلة إلى زيادة الاستهلاك، خاصة أن بعض السخانات الكهربائية تتراوح قدرتها بين 3000 و4500 واط.

لذلك فإن تشغيل السخان عند الحاجة فقط وضبط درجة حرارته على مستوى مناسب يمكن أن يساعد في تقليل الطاقة المستهلكة.

الأفران والمجففات تستهلك كميات كبيرة

وتضم الأجهزة مرتفعة الاستهلاك أيضًا الأفران والمجففات الكهربائية، التي يمكن أن تصل قدرتها في بعض الحالات إلى نحو 5000 واط أثناء التشغيل.

ويختلف الاستهلاك النهائي لهذه الأجهزة بحسب قدرتها ومدة تشغيلها وعدد مرات استخدامها، لذلك فإن تقليل وقت التشغيل يساعد في الحد من استهلاك الكهرباء.

هل الثلاجة ترفع الفاتورة بشدة؟

ورغم تشغيل الثلاجة بصورة مستمرة، فإنها لا تعمل بكامل طاقتها طوال اليوم؛ إذ يتوقف الضاغط تلقائيًا بعد الوصول إلى درجة التبريد المطلوبة، ثم يعاود العمل عند الحاجة.

ويؤدي هذا النظام إلى تقليل استهلاكها الفعلي مقارنة بالأجهزة التي تعمل بقدرات مرتفعة لفترات متواصلة.

ومع ذلك، يمكن أن يرتفع استهلاك الثلاجة إذا كانت قديمة أو تعاني من ضعف كفاءة التبريد أو تلف في الإطار العازل للباب.

شواحن الهواتف ليست السبب الرئيسي

وعلى عكس الاعتقاد الشائع، لا تمثل شواحن الهواتف عبئًا كبيرًا على فاتورة الكهرباء عند مقارنتها بالأجهزة المنزلية عالية الاستهلاك.

فقدرتها الكهربائية محدودة، كما أن فترة الشحن عادة لا تستمر لفترات طويلة، وبالتالي فإن تأثيرها على إجمالي الاستهلاك يكون ضئيلًا مقارنة بالتكييف أو السخان أو الفرن الكهربائي.

مصابيح LED تساعد على خفض الاستهلاك

وساهم انتشار مصابيح LED في تقليل استهلاك الكهرباء المخصص للإضاءة، إذ تحتاج هذه المصابيح إلى طاقة أقل من أنواع الإضاءة التقليدية مع توفير مستوى مناسب من الإضاءة.

ولهذا فإن استبدال المصابيح القديمة بمصابيح موفرة للطاقة يعد من الإجراءات البسيطة التي يمكن أن تساعد في خفض الاستهلاك المنزلي.

الكمبيوتر يختلف حسب الاستخدام

كما يختلف استهلاك أجهزة الكمبيوتر من جهاز إلى آخر، إذ يحتاج الكمبيوتر المكتبي عادة إلى طاقة أكبر من الكمبيوتر المحمول.

ويرتفع استهلاك الجهاز المكتبي بصورة أكبر عند تشغيل الألعاب ذات الرسوميات المرتفعة أو برامج التصميم والمونتاج لفترات طويلة.

كيف تقلل استهلاك الكهرباء؟

يمكن للأسر خفض استهلاك الكهرباء من خلال التركيز على الأجهزة الأكثر استخدامًا للطاقة، وفي مقدمتها أجهزة التكييف وسخانات المياه والأفران.

ويُفضل ضبط التكييف على درجة حرارة معتدلة، وعدم تشغيل سخان المياه دون حاجة، وتقليل مدة تشغيل الأجهزة ذات القدرات العالية.

كما يساعد شراء الأجهزة الحديثة ذات كفاءة الطاقة المرتفعة، واستبدال الأجهزة القديمة، واستخدام مصابيح LED، على تقليل الاستهلاك مع مرور الوقت.

وفي النهاية، لا يرتبط ارتفاع فاتورة الكهرباء بجهاز واحد فقط، وإنما يتأثر بشكل أساسي بعدد الأجهزة المستخدمة، وقدرتها الكهربائية، وعدد ساعات تشغيلها، لذلك فإن الاستخدام الرشيد يظل الوسيلة الأهم للسيطرة على قيمة الفاتورة.