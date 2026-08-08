حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 أغسطس 2026 04:20 صباحاً - حسم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك موقف أربعة لاعبين من العناصر الشابة، بعدما تقرر عدم استمرارهم ضمن صفوف الفريق الأول خلال منافسات الموسم الجديد.

الزمالك يستبعد 4 لاعبين شباب من حساباته في الموسم الجديد

وأبلغت إدارة الزمالك كلًا من أنس وائل، وأيمن أمير عبد العزيز، وأحمد مجدي، وعبد الرحمن كمال، بقرار عدم وجودهم مع الفريق الأول في الموسم المقبل، وفقًا للرؤية الفنية للجهاز بقيادة معتمد جمال.

وجاء القرار بعد فترة من متابعة وتقييم اللاعبين، حيث عمل الجهاز الفني على تحديد العناصر التي ستدخل ضمن حساباته خلال الموسم الجديد، وفقًا لاحتياجات الفريق وخططه الفنية.

وكان الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط قد أشار إلى القرار عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، موضحًا أن إدارة النادي أبلغت اللاعبين الأربعة بعدم الاستمرار مع الفريق الأول.

ويأتي استبعاد الرباعي في إطار استعدادات الزمالك للموسم الجديد، وسعي الجهاز الفني إلى تحديد القائمة النهائية التي سيعتمد عليها، واختيار العناصر الأكثر توافقًا مع متطلباته الفنية خلال الفترة المقبلة.