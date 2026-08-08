الطقس غدًا السبت 8 أغسطس 2026.. انخفاض الحرارة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 أغسطس 2026 04:20 صباحاً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد غدًا السبت 8 أغسطس 2026 طقسًا حارًا ورطبًا خلال ساعات النهار، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بدرجات الحرارة، إلى جانب نشاط للرياح وظهور الشبورة المائية في الصباح على عدد من الطرق.

الطقس غدًا السبت 8 أغسطس 2026

وتسجل درجات الحرارة في القاهرة الكبرى نحو 36 درجة مئوية، في تراجع ملحوظ مقارنة بدرجات الحرارة المحسوسة التي شهدتها العاصمة خلال الأسبوع الماضي، بينما تستمر الأجواء الأكثر حرارة في مناطق جنوب البلاد.

حالة الطقس غدًا

يسود خلال الساعات الأولى من اليوم طقس مائل للحرارة ورطب، قبل أن ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا خلال النهار، ليسود طقس شديد الحرارة ورطب على معظم المناطق.

وتكون الأجواء أكثر اعتدالًا نسبيًا على السواحل الشمالية، مع استمرار ارتفاع الرطوبة، بينما تميل درجات الحرارة إلى الانخفاض خلال ساعات الليل، رغم بقاء الأجواء رطبة.

درجات الحرارة المتوقعة

تأتي درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت على النحو التالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 36 درجة للعظمى في القاهرة، و35 درجة بالوجه البحري.

السواحل الشمالية الشرقية: 32 درجة للعظمى، والمحسوسة 35 درجة.

السواحل الشمالية الغربية: 33 درجة للعظمى، والمحسوسة 37 درجة.

شمال الصعيد: 38 درجة للعظمى، والمحسوسة 40 درجة.

جنوب الصعيد: 41 درجة للعظمى، والمحسوسة 42 درجة.

وتعكس درجات الحرارة المحسوسة تأثير نسب الرطوبة المرتفعة، حيث يشعر المواطن بحرارة أعلى من الرقم المسجل فعليًا على أجهزة الرصد.

شبورة مائية صباحًا

ومن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة ظهور شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، خاصة على الطرق والمناطق الواقعة شمال البلاد، مع امتداد تأثيرها إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وقد تزداد كثافة الشبورة في بعض المناطق، لذلك تنصح التوقعات قائدي السيارات بالقيادة بحذر، خصوصًا على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

نشاط الرياح

وتشهد عدة مناطق نشاطًا للرياح على فترات متقطعة، وتتراوح سرعتها في بعض المناطق بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة.

وقد تساعد حركة الرياح على تحسين الإحساس بالأجواء في بعض المناطق، لكنها قد تثير الرمال والأتربة أحيانًا في أجزاء من جنوب الصعيد والوادي الجديد وبعض مناطق البحر الأحمر.

اضطراب أمواج البحر

وتتأثر بعض الشواطئ بنشاط الرياح، خاصة مناطق مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم وجمصة ودمياط وبورسعيد والعريش.

ومن المتوقع أن يتراوح ارتفاع الأمواج في بعض هذه المناطق بين متر ونصف ومترين وربع، وهو ما يستدعي توخي الحذر من المصطافين، خصوصًا مع زيادة سرعة الرياح.

فرص سقوط الأمطار

وتظل فرص سقوط الأمطار محدودة وضعيفة، مع احتمالية ظهور سحب منخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد وتمتد إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة.

وقد يصاحب هذه السحب سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر في بعض الأماكن، دون وجود مؤشرات على أمطار قوية خلال ساعات النهار.

طقس القاهرة والصعيد

وتشهد القاهرة الكبرى أجواء شديدة الحرارة ورطبة خلال فترة النهار، مع تسجيل 36 درجة للعظمى و38 درجة للحرارة المحسوسة.

وتزداد حدة الحرارة تدريجيًا كلما اتجهنا جنوبًا، حيث تصل درجة الحرارة العظمى في شمال الصعيد إلى 38 درجة، بينما تبلغ المحسوسة 40 درجة، وتسجل مناطق جنوب الصعيد 41 درجة للعظمى و42 درجة للمحسوسة.

نصائح للتعامل مع ارتفاع الحرارة

وينصح خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة في أوقات الذروة، مع الإكثار من تناول المياه والسوائل.

كما يفضل ارتداء الملابس القطنية والخفيفة، والحرص على التواجد في أماكن جيدة التهوية، مع الانتباه إلى تأثير الرطوبة المرتفعة على الإحساس بدرجات الحرارة.

أما قائدو السيارات، فعليهم توخي الحذر خلال ساعات انتشار الشبورة المائية، والقيادة بسرعات مناسبة وترك مسافات آمنة بين المركبات، خاصة عند انخفاض مستوى الرؤية.

وتشير توقعات الطقس غدًا السبت 8 أغسطس 2026 إلى استمرار الأجواء الصيفية الحارة والرطبة، مع تحسن نسبي في درجات الحرارة بالقاهرة، مقابل استمرار ارتفاعها في جنوب البلاد، إلى جانب نشاط الرياح وارتفاع الأمواج على بعض الشواطئ وفرص محدودة للرذاذ.