محمد صلاح يصنع طفرة جماهيرية.. صفحة طرابزون سبور...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 أغسطس 2026 04:20 صباحاً - شهدت الصفحة الرسمية لنادي طرابزون سبور التركي على موقع "فيسبوك" ارتفاعًا كبيرًا في عدد المتابعين، عقب الإعلان الرسمي عن التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية، في مؤشر جديد على الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها قائد منتخب مصر على مستوى العالم ووصل عدد متابعي الصفحة إلى نحو 1.9 مليون متابع خلال ساعات قليلة من إعلان الصفقة، بعدما توافد آلاف المشجعين من مصر والدول العربية لمتابعة أخبار اللاعب وفريقه الجديد.

اهتمام جماهيري واسع

أثار انتقال محمد صلاح إلى طرابزون سبور حالة من التفاعل الواسع على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تصدر اسم اللاعب محركات البحث في عدد من الدول، بالتزامن مع بدء النادي في نشر الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بوصوله واستعداداته لبدء مشواره الجديد.

وساهم هذا الزخم في زيادة معدلات التفاعل مع الحسابات الرسمية للنادي، سواء على فيسبوك أو المنصات الأخرى، مع حرص الجماهير على متابعة كل جديد يتعلق بالنجم المصري.

صفقة تتجاوز المستطيل الأخضر

لا يقتصر تأثير انضمام محمد صلاح إلى طرابزون سبور على الجانب الفني فقط، بل يمتد إلى التسويق والانتشار الجماهيري، إذ يتوقع أن ينعكس وجوده بشكل إيجابي على الحضور الرقمي للنادي، وزيادة قاعدة جماهيره داخل تركيا وخارجها.

كما ينتظر أن يسهم انتقال صلاح في تعزيز الاهتمام الإعلامي بالدوري التركي، وجذب مزيد من المتابعين لمباريات الفريق خلال الموسم الجديد.

موسم ينتظر فيه الكثير من صلاح

يعقد مسؤولو طرابزون سبور وجماهيره آمالًا كبيرة على محمد صلاح، باعتباره أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية، وصاحب مسيرة حافلة بالإنجازات على المستويين المحلي والدولي.

ومن المتوقع أن يمثل وجوده إضافة قوية للفريق، سواء داخل الملعب أو من خلال التأثير الجماهيري والتسويقي الذي يصاحب انتقاله.