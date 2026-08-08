حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 أغسطس 2026 04:20 صباحاً - بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته في إسبانيا، بعدما خاض صباح اليوم الجمعة أول تدريباته ضمن المعسكر الخارجي المقام استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

الأهلي يبدأ معسكر إسبانيا بمران قوي استعدادًا للموسم الجديد

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت مساء الخميس إلى إسبانيا برئاسة طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي، استعدادًا لبدء البرنامج التدريبي المحدد من جانب الجهاز الفني خلال فترة المعسكر.

محاضرة فنية قبل انطلاق المران

وحرص الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، على عقد اجتماع مع اللاعبين قبل بداية التدريب، شرح خلاله عددًا من التعليمات الفنية وخطة العمل خلال المرحلة الحالية.

وبعد انتهاء المحاضرة، خاض لاعبو الفريق مرانًا قويًا تضمن مجموعة من التدريبات البدنية بهدف رفع معدلات اللياقة وتجهيز اللاعبين للموسم الجديد، إلى جانب تدريبات متنوعة باستخدام الكرة.

كما خضع حراس مرمى الأهلي لتدريبات خاصة ومكثفة تحت إشراف مدرب حراس المرمى، ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لرفع جاهزيتهم قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ويواصل الأهلي تدريباته في إسبانيا وفق البرنامج المحدد من الجهاز الفني، في إطار الاستعداد للموسم المقبل وتجهيز جميع اللاعبين بدنيًا وفنيًا للمنافسات المنتظرة.