حالة الطقس خلال الأسبوع.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 7 أغسطس 2026 02:12 صباحاً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الجمعة 7 أغسطس حتى الثلاثاء 11 أغسطس 2026، متوقعة استمرار الأجواء الصيفية الحارة على معظم أنحاء الجمهورية، مع ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة.

حالة الطقس خلال الأسبوع

وأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون مائلًا للحرارة ورطبًا خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يتحول إلى حار رطب، ويصل إلى شديد الحرارة نهارًا على أغلب المحافظات، في حين يسود طقس مائل للحرارة ورطب ليلًا.

شبورة مائية على الطرق صباحًا

حذرت الهيئة من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، وصولًا إلى وسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت إلى أن الشبورة قد تكون كثيفة في بعض المناطق، وهو ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة والالتزام بالسرعات المقررة حفاظًا على السلامة.

نشاط للرياح وارتفاع في الرطوبة

وتوقعت الأرصاد نشاطًا للرياح على فترات متقطعة يومي الجمعة والسبت، بما قد يسهم في تلطيف الأجواء ببعض المناطق، إلا أن ارتفاع نسب الرطوبة سيؤدي إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس بقيم تتراوح بين درجتين وأربع درجات مئوية أعلى من درجات الحرارة المسجلة في الظل.

درجات الحرارة المتوقعة

وأعلنت الهيئة درجات الحرارة العظمى والمحسوسة المتوقعة خلال الأيام المقبلة على النحو التالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى بين 35 و37 درجة مئوية، والمحسوسة بين 37 و39 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى بين 30 و31 درجة، والمحسوسة بين 33 و35 درجة.

شمال الصعيد: العظمى بين 36 و39 درجة، والمحسوسة بين 38 و41 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى بين 40 و42 درجة، والمحسوسة بين 41 و43 درجة مئوية.

نصائح لمواجهة الطقس الحار

ونصحت الهيئة المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، والإكثار من شرب المياه والسوائل، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، مع متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر لمعرفة أي تحديثات على حالة الطقس.