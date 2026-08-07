جدل واسع بعد منشور متداولة عن منع سيدة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 7 أغسطس 2026 02:12 صباحاً - أثار منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل، بعدما روت سيدة تُدعى ندى متولي تفاصيل واقعة قالت إنها تعرضت لها داخل أحد المطاعم الشهيرة، متهمة مدير الفرع بمنع إحدى صديقاتها من أداء الصلاة والتعامل مع المجموعة بطريقة وصفتها بأنها غير لائقة، وهو ما أثار تفاعلًا واسعًا بين مستخدمي منصات التواصل.

رواية صاحبة المنشور

بحسب ما نشرته ندى متولي، كانت تجلس برفقة عدد من الأصدقاء وأفراد من أسرهم داخل المطعم، وعند اقتراب موعد صلاة العصر قررت إحدى السيدات أداء الصلاة في مكان جانبي بعيد عن الطاولات أو حركة العاملين، مؤكدة أن ذلك لم يتسبب في إزعاج العملاء أو تعطيل العمل.

وأضافت أن مدير الفرع توجه إلى السيدة أثناء الصلاة وطلب منها التوقف، وهو ما دفعها إلى الاستفسار عن سبب الاعتراض، مؤكدة أن الصلاة كانت تتم في مكان لا يؤثر على سير العمل داخل المطعم.

خلاف داخل المطعم

وأوضحت صاحبة المنشور أن الحوار مع مدير الفرع تطور إلى مشادة كلامية، مشيرة إلى أنها طلبت منه أكثر من مرة التحدث بهدوء، إلا أنه استمر بحسب روايتها في الحديث بصوت مرتفع، قبل أن يطلب منهم مغادرة المكان.

كما ذكرت أن بعض العبارات التي نُسبت إلى مدير الفرع أثارت استياء المجموعة وعدد من العملاء الموجودين، معتبرة أن أسلوب التعامل كان غير مناسب، وأن الواقعة تركت أثرًا نفسيًا على الأطفال الذين كانوا برفقتهم.

رد فعل العملاء

وأشارت ندى متولي إلى أن عددًا من الموجودين داخل المطعم أبدوا تعاطفهم مع المجموعة، وأكدوا وفقًا لروايتها أن أداء الصلاة لم يسبب أي إزعاج، فيما غادر بعض العملاء المكان اعتراضًا على طريقة إدارة الموقف.

وأضافت أنها والمجموعة انتظروا لساعات على أمل حضور مسؤول من إدارة المطعم لتوضيح الموقف أو تقديم اعتذار، إلا أن ذلك لم يحدث، بحسب ما ورد في منشورها.

إشادة بإدارة المول

في المقابل، وجهت صاحبة المنشور الشكر لإدارة المركز التجاري الذي يقع بداخله المطعم، مؤكدة أن مسؤولي المول تدخلوا سريعًا لمحاولة احتواء الأزمة، وقدموا اعتذارًا عن الموقف، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات المناسبة من جانبهم.

مطالب بتوضيح رسمي

واختتمت ندى متولي منشورها بتوجيه عدة تساؤلات إلى إدارة المطعم، مطالبة بإصدار بيان رسمي يوضح حقيقة ما جرى، وما إذا كان ما حدث يمثل سياسة متبعة داخل الفروع أم أنه تصرف فردي من أحد المسؤولين.

كما دعت إلى توضيح موقف الإدارة من حق العملاء في أداء الشعائر الدينية داخل الفروع، خاصة في حال عدم وجود أماكن مخصصة للصلاة.

انتظار رد الإدارة

حتى الآن، تستند تفاصيل الواقعة إلى الرواية التي نشرتها صاحبة المنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يصدروقت كتابة هذا التقرير بيان رسمي من إدارة المطعم يوضح ملابسات الواقعة أو يرد على ما تم تداوله، ما يجعل الصورة الكاملة للأحداث في انتظار أي توضيح رسمي من الطرف الآخر.