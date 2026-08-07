مشجعة ليفربول الشهيرة هانيفا تنهار بعد انتقال محمد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 7 أغسطس 2026 02:12 صباحاً - أثارت المؤثرة الشهيرة هانيفا، المعروفة بتشجيعها الكبير لنادي ليفربول ودعمها الدائم للنجم المصري محمد صلاح، تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت في مقطع مصور عبّرت خلاله عن حزنها الشديد عقب انتقال قائد منتخب مصر إلى نادي طرابزون سبور التركي، لتنتهي بذلك واحدة من أنجح مسيراته الكروية وجاءت ردود فعل هانيفا لتجسد مشاعر قطاع كبير من جماهير ليفربول، الذين ودعوا اللاعب بعد سنوات من النجاحات والبطولات التي حققها بقميص "الريدز".

لحظات مؤثرة ورسالة وداع

ظهرت هانيفا في الفيديو وهي تردد الهتاف الشهير الذي ارتبط باسم محمد صلاح داخل مدرجات ليفربول، قبل أن تؤكد أن خبر رحيله كان صادمًا بالنسبة لها، رغم إدراكها أن هذه اللحظة كانت ستأتي يومًا ما.

وأوضحت أنها كانت تأمل في استمرار النجم المصري مع الفريق لفترة أطول، معتبرة أن انتقاله إلى طرابزون سبور جاء بشكل غير متوقع، ليؤكد أن كرة القدم لا تتوقف عن مفاجأة جماهيرها.

رسالة إلى جماهير طرابزون سبور

ووجهت المشجعة رسالة خاصة إلى جماهير النادي التركي، طالبتهم فيها بالحفاظ على محمد صلاح وتقدير قيمته، مؤكدة أنهم لم يتعاقدوا مع لاعب كبير فقط، بل مع شخصية تتمتع بالاحترافية والالتزام داخل وخارج الملعب.

وأضافت أن صلاح يقدم كل ما لديه من أجل الفريق الذي يدافع عن ألوانه، كما يمثل بلاده بصورة مشرفة في جميع المحافل، وهو ما أكسبه احترام الجماهير في مختلف أنحاء العالم.

إشادة بمسيرة صلاح

أكدت هانيفا أن محمد صلاح سيظل واحدًا من أعظم اللاعبين الذين ارتدوا قميص ليفربول، مشيرة إلى أن ما قدمه للنادي سيبقى حاضرًا في ذاكرة الجماهير لسنوات طويلة.

كما وجهت رسالة شكر للنجم المصري، معربة عن امتنانها لما حققه من إنجازات وأهداف ولحظات تاريخية أسهمت في إسعاد جماهير النادي خلال السنوات الماضية.

نهاية حقبة وبداية تحدٍ جديد

واختتمت هانيفا حديثها بالتأكيد على أن رحيل محمد صلاح يمثل نهاية مرحلة استثنائية في تاريخ ليفربول، لكنها أعربت في الوقت نفسه عن أمنياتها له بالتوفيق في تجربته الجديدة مع طرابزون سبور، معربة عن فخرها بما حققه طوال مسيرته الاحترافية.