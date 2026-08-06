بعثة الأهلي تغادر إلى إسبانيا لبدء معسكر الإعداد.....

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 أغسطس 2026 02:12 مساءً - تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الخميس، إلى إسبانيا للدخول في معسكر خارجي يستمر حتى 20 أغسطس الجاري، ضمن برنامج الإعداد للموسم الجديد، الذي يسعى خلاله الجهاز الفني إلى تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا قبل انطلاق المنافسات المحلية والقارية.

قائمة الفريق ومواعيد الوديات

ويترأس البعثة طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي، بتكليف من رئيس الأهلي محمود الخطيب، فيما يتضمن المعسكر سلسلة من التدريبات المكثفة وعددًا من المباريات الودية التي تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية والانسجام بين اللاعبين.

مواجهة برشلونة أبرز محطات المعسكر

يختتم الأهلي معسكره الخارجي بمواجهة قوية أمام برشلونة الإسباني يوم 19 أغسطس على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، ضمن منافسات النسخة الـ61 من بطولة كأس خوان جامبر.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، إذ تمثل اختبارًا فنيًا مهمًا للفريق أمام أحد أبرز أندية أوروبا، قبل العودة إلى القاهرة والاستعداد لانطلاق الموسم الجديد.

قائمة الأهلي في معسكر إسبانيا

اصطحب الجهاز الفني مجموعة كبيرة من اللاعبين للمشاركة في المعسكر، وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى

محمد الشناوي

مصطفى شوبير

حمزة علاء

خط الدفاع

ياسر إبراهيم

هادي رياض

عمرو الجزار

ياسين مرعي

محمد هاني

كريم فؤاد

أحمد عيد

يوسف بلعمري

كريم الدبيس

عمر سيد معوض

خط الوسط

مروان عطية

أحمد رضا

أحمد خالد كباكا

أحمد نبيل كوكا

عمر الساعي

إمام عاشور

علي محمود

محمد مجدي أفشة

خط الهجوم

أشرف بن شرقي

أحمد سيد زيزو

حسين الشحات

طاهر محمد طاهر

محمد عبد الله

منصف بقرار

سفيان بنجديدة

أقطاي عبد الله

محمد رأفت

برنامج إعداد مكثف

يسعى الجهاز الفني إلى استغلال فترة المعسكر في تنفيذ برنامج تدريبي متكامل يركز على الجوانب البدنية والخططية، إلى جانب منح جميع اللاعبين فرصة المشاركة في المباريات الودية لتقييم مستواهم قبل انطلاق الموسم.

ويأمل الأهلي في الظهور بأفضل صورة خلال الموسم الجديد، في ظل المنافسة على جميع البطولات التي يشارك فيها، سواء على المستوى المحلي أو القاري.