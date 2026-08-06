قرعة كأس عاصمة مصر 2026-2027.. بيراميدز في مجموعة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 أغسطس 2026 02:12 مساءً - أعلنت قرعة بطولة كأس عاصمة مصر لموسم 2026-2027 عن ملامح المنافسة بين الفرق المشاركة، بعدما جرى توزيع الأندية على أربع مجموعات، في نسخة ينتظر أن تشهد مواجهات قوية بين أندية الدوري الممتاز وعدد من الفرق الطامحة لتحقيق مفاجآت خلال البطولة.

بيراميدز في المجموعة الثانية

أسفرت القرعة عن وقوع بيراميدز في المجموعة الثانية إلى جانب كل من سموحة والبنك الأهلي ومودرن سبورت والقناة، لتضم المجموعة خمسة فرق تسعى لحجز بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

وتعد هذه المجموعة من المجموعات المتوازنة، حيث يمتلك كل فريق عناصر قادرة على المنافسة، ما يجعل الصراع على الصدارة مفتوحًا حتى الجولات الأخيرة.

منافسة قوية على بطاقات التأهل

من المتوقع أن تشهد مباريات المجموعة الثانية منافسة كبيرة، خاصة مع رغبة بيراميدز في مواصلة حضوره القوي في البطولات المحلية، بينما يسعى سموحة والبنك الأهلي إلى تحقيق نتائج إيجابية تعزز فرصهما في التأهل، في الوقت الذي يطمح فيه مودرن سبورت والقناة إلى تقديم مستويات مميزة أمام الفرق الكبرى.

استعدادات الأندية للموسم الجديد

تأتي بطولة كأس عاصمة مصر ضمن الاستعدادات المهمة للأندية قبل استكمال منافسات الموسم، حيث تمنح الأجهزة الفنية فرصة لتجربة الصفقات الجديدة، وإعداد اللاعبين بدنيًا وفنيًا، إلى جانب منح الفرصة للعناصر الشابة لإثبات قدراتها.

كما تمثل البطولة فرصة للأندية للمنافسة على لقب محلي، في ظل ارتفاع مستوى المنافسة بين فرق الدوري الممتاز خلال المواسم الأخيرة.

ترقب لانطلاق البطولة

ينتظر عشاق الكرة المصرية الإعلان عن جدول مباريات دور المجموعات ومواعيد المواجهات، وسط توقعات بأن تقدم البطولة مباريات قوية ومستويات فنية مميزة، خاصة مع مشاركة عدد كبير من الأندية صاحبة الطموحات في المنافسة على اللقب.