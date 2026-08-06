خوان بيزيرا يطلب الرحيل عن الزمالك.. وشباب الأهلي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 أغسطس 2026 02:12 مساءً - تتواصل التطورات بشأن مستقبل لاعب الزمالك خوان بيزيرا، بعدما كشفت تقارير إعلامية عن تمسكه بخوض تجربة الاحتراف الخارجي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل اهتمام جاد من نادي شباب الأهلي الإماراتي بالتعاقد معه استعدادًا للموسم الجديد.

خوان بيزيرا يطلب الرحيل عن الزمالك

وبحسب ما أعلنه الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط، فإن وكيل اللاعب نقل إلى مسؤولي الزمالك، عبر عدد من الوسطاء، رغبة بيزيرا في الرحيل، مطالبًا إدارة النادي بالموافقة على انتقاله، خاصة مع وجود عرض يحظى باهتمام اللاعب ويمثل فرصة جديدة في مسيرته الكروية.

الزمالك يطلب جلسة لحسم الموقف

في المقابل، لم تحسم إدارة الزمالك موقفها النهائي من الطلب، حيث طلبت من اللاعب العودة إلى القاهرة وعقد جلسة مباشرة مع مسؤولي النادي لمناقشة مستقبله، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن استمراره أو الموافقة على رحيله خلال فترة الانتقالات الحالية.

ويسعى مسؤولو القلعة البيضاء إلى دراسة جميع الجوانب المتعلقة بالملف، سواء من الناحية الفنية أو المالية، بما يضمن الحفاظ على مصالح النادي قبل اتخاذ أي خطوة رسمية.

استعدادات قوية للموسم الجديد

بعيدًا عن ملف الانتقالات، يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته للموسم الجديد من خلال المعسكر المغلق المقام في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت قيادة المدير الفني معتمد جمال.

وشهد المران الأخير تركيزًا كبيرًا على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، عبر تدريبات بدنية وتأهيلية مكثفة، قبل الانتقال إلى تنفيذ بعض الجمل الفنية والتدريبات بالكرة، ضمن البرنامج الإعدادي الذي وضعه الجهاز الفني.

الزمالك يستهدف المنافسة على جميع البطولات

ويأمل الجهاز الفني في الوصول باللاعبين إلى أعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق الموسم، خاصة أن الفريق سيكون على موعد مع جدول مزدحم بالمنافسات المحلية والقارية.

ويخوض الزمالك الموسم المقبل في عدة بطولات، تشمل الدوري المصري الممتاز، وكأس مصر، وكأس عاصمة مصر، وكأس السوبر المصري، بالإضافة إلى بطولة دوري أبطال أفريقيا، وسط طموحات كبيرة لاستعادة الألقاب والظهور بصورة قوية.