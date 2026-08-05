حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أغسطس 2026 12:28 مساءً - شهدت شاشات المتابعة بقطاع مواد البناء زيادة في أسعار طن الحديد لدى عدد من المصانع الموردة للأسواق، وجاءت القائمة السعرية لمختلف الشركات على النحو التالي.

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2026

حدید عز: سجل نحو 40,018 جنيهاً للطن.

الحديد الاستثماري: بلغ سعر الطن نحو 38,696 جنيهاً.

حديد بشاي: حقق مستوى 38,000 جنيه للطن.

حديد المراكبي: وصل إلى 37,500 جنيه للطن.

حديد المصريين: سجل نحو 35,000 جنيه للطن.

حديد العشري: تداول عند مستوى 34,500 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم في الأسواق المصرية

حققت أسعار الأسمنت بمختلف أنواعه مستويات صاعدة استناداً للتحديثات الرسمية الأخيرة الصادرة عن بوابة الأسعار، وجاءت التفاصيل كالتالي: