شوبير يكشف مصير رباعي الأهلي والراحلين عن الفريق

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أغسطس 2026 12:28 مساءً - كشف الإعلامي أحمد شوبير آخر تطورات ملف اللاعبين الراحلين عن النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، موضحًا موقف عدد من لاعبي الفريق الذين ارتبطت أسماؤهم بالرحيل أو الاستمرار داخل القلعة الحمراء، في ظل استعدادات الفريق للموسم الجديد.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم، إن هناك اتجاهًا داخل النادي الأهلي لاستمرار عدد من اللاعبين الذين كان يثار حول مستقبلهم الجدل، مشيرًا إلى أن الرباعي أحمد عيد، ومحمد مجدي أفشة، وأحمد رضا، وعمر الساعي أصبحوا قريبين من البقاء مع الفريق بنسبة تتخطى 90%.

محمد شريف يقترب من الرحيل عن الأهلي

وأوضح شوبير أن موقف المهاجم محمد شريف يختلف عن باقي اللاعبين، حيث توجد رغبة داخل الأهلي في رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية، رغم المستوى المميز الذي ظهر به اللاعب خلال فترة الإعداد للموسم الجديد،وأشار إلى أن محمد شريف قدم أداءً جيدًا خلال التحضيرات، إلا أن رؤية الجهاز الفني بشأن قائمة الفريق واحتياجات المرحلة المقبلة قد تدفع نحو عدم استمراره، خاصة مع وجود أكثر من خيار هجومي داخل صفوف الفريق،ويعد محمد شريف من أبرز المهاجمين الذين ارتبط اسمهم بالأهلي خلال السنوات الماضية، بعدما قدم مستويات مميزة وساهم في تحقيق العديد من البطولات قبل خوض تجربة احترافية والعودة مرة أخرى للفريق.

رضا سليم يقترب من الرحيل

وأضاف شوبير أن المغربي رضا سليم أصبح قريبًا من مغادرة الأهلي خلال الصيف الجاري، موضحًا أن اللاعب يمتلك عروضًا من ناديي الجيش الملكي المغربي والمصري البورسعيدي،ويبحث الأهلي عن أفضل قرار بشأن مستقبل رضا سليم، خاصة في ظل وجود عدد كبير من اللاعبين الأجانب، ورغبة الجهاز الفني في تحقيق التوازن داخل القائمة قبل بداية الموسم.

موقف كريستو وعمر كمال

وتطرق شوبير إلى موقف التونسي محمد الضاوي كريستو، مؤكدًا أن الأهلي يتجه للوصول إلى تسوية معه خلال الفترة المقبلة، في ظل خروجه من حسابات الجهاز الفني،كما أشار إلى أن النادي وجه الشكر إلى عمر كمال عبد الواحد بعد عدم دخوله ضمن خطط الفريق للموسم الجديد، ليصبح اللاعب قريبًا من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء.

محمد علي بن رمضان خارج حسابات الأهلي

وأكد شوبير أن اللاعب التونسي محمد علي بن رمضان أصبح خارج قائمة الأهلي، خاصة بعد إعلان رئيس نادي الشمال القطري إنهاء جميع الاتفاقات الخاصة بضم اللاعب،وكان الأهلي قد دخل في مفاوضات لضم بن رمضان خلال الفترة الماضية، إلا أن الصفقة لم تكتمل في النهاية، ليغلق النادي هذا الملف مؤقتًا.

شوبير يتحدث عن أزمة الزمالك مع صلاح مصدق

وفي سياق آخر، تحدث أحمد شوبير عن أزمة نادي الزمالك مع المغربي صلاح مصدق، مدافع الفريق، مؤكدًا أن قيمة مستحقات اللاعب تضاعفت بسبب التأخر في سدادها،وأوضح شوبير أن اللاعب كان يستحق الحصول على مبلغ يقدر بنحو 400 ألف دولار، إلا أن عدم الالتزام بمواعيد السداد تسبب في وصول قيمة الأزمة إلى نحو 800 ألف دولار، وهو ما أدى إلى زيادة الضغوط على إدارة الزمالك،وأشار إلى أن الزمالك كان قد توصل إلى اتفاق مع اللاعب يحصل بموجبه على جزء من مستحقاته، على أن يتم دفع باقي المبلغ في موعد لاحق، إلا أن عدم الالتزام بالموعد دفع اللاعب للتمسك بالحصول على حقوقه كاملة.

انتقادات لشينكو بانزا بسبب الغياب عن الزمالك

كما وجه شوبير انتقادات إلى لاعب الزمالك شيكو بانزا بسبب تأخره في الانتظام بتدريبات الفريق استعدادًا للموسم الجديد،وأكد أن اللاعب يمتلك إمكانيات فنية جيدة، لكنه يعاني من عدم الثبات في المستوى، حيث يظهر بشكل مميز في بعض المباريات بينما يتراجع مستواه في مواجهات أخرى،وطالب شوبير إدارة الزمالك بالتعامل بحزم مع موقف اللاعب، خاصة أن الفريق يحتاج إلى الانضباط الكامل قبل بداية المنافسات الرسمية.