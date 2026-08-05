انطلاق تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى: المواعيد وضوابط التقديم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أغسطس 2026 12:28 مساءً - تبدأ أعمال المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لعام 2026 اعتباراً من الأربعاء 5 أغسطس وتستمر حتى الأحد 9 أغسطس 2026 عبر موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي.

انطلاق تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى

وتتيح وزارة التعليم العالي للطلاب إمكانية إدخال وتعديل رغباتهم على مدار 24 ساعة من أجهزتهم الشخصية، أو من خلال زيارة معامل الحاسب الآلي المتوفرة بالجامعات الحكومية، والتي تستقبل الطلاب يومياً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً ويُغلق باب التسجيل في تمام الساعة السابعة مساءً من اليوم الأخير للمرحلة.

الحدود الدنيا وتوزيع الطلاب للمرحلة الأولى 2026

حددت وزارة التعليم العالي الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى وعدد الطلاب المستهدفين وفقاً للأنظمة التعليمية المختلفة:

1. النظام الحديث:

علمي علوم: 292 درجة فأكثر بنسبة 91.25% (عدد الطلاب: 23,154).

علمي رياضيات: 275.5 درجة فأكثر بنسبة 86.09% (عدد الطلاب: 16,046).

الشعبة الأدبية: 229 درجة فأكثر بنسبة 71.56% (عدد الطلاب: 55,567).

الإجمالي: 94,767 طالباً وطالبة.

2. النظام القديم:

علمي علوم: 369 درجة بنسبة 90% (21 طالباً).

علمي رياضيات: 347 درجة بنسبة 84.63% (7 طلاب).

الشعبة الأدبية: 270 درجة بنسبة 65.85% (70 طالباً).

الإجمالي: 98 طالباً.

مؤشرات تنسيق الكليات العلمية والأدبية (استرشاداً بالعام الماضي)

يلجأ الطلاب لمؤشرات القبول بالعام السالف للاسترشاد بها أثناء ترتيب القوائم، وجاءت أبرز الحدود الدنيا للقطاعات المختلفة على النحو التالي:

كليات القطاع الطبي والعلمي:

الطب البشري: 298 درجة بنسبة 93.12%.

طب الأسنان: 296.5 درجة بنسبة 92.66%.

العلاج الطبيعي: 294.5 درجة بنسبة 92.03%.

الصيدلة: 294 درجة بنسبة 91.88%.

الطب البيطري: 277.5 درجة بنسبة 86.72%.

التمريض: 273 درجة بنسبة 85.31%.

العلوم: 210.5 درجة بنسبة 65.78%.

كليات القطاع الهندسي والتكنولوجي:

الهندسة: 287.5 درجة بنسبة 89.84%.

التخطيط العمراني: 284 درجة بنسبة 88.75%.

الحاسبات والذكاء الاصطناعي: 272 درجة بنسبة 85.00%.

الفنون التطبيقية: 225.5 درجة بنسبة 70.47%.

الفنون الجميلة (عمارة): 251 درجة بنسبة 78.44%.

كليات القمة الأدبية والإنسانية (علمي وأدبي):

الاقتصاد والعلوم السياسية: 287.5 درجة بنسبة 89.84% للشعبة الأدبية، و261 درجة بنسبة 81.56% للشعبة العلمية.

الألسن: 280.5 درجة بنسبة 87.66% للشعبة الأدبية، و244 درجة بنسبة 76.25% للشعبة العلمية.

الإعلام: 277.5 درجة بنسبة 86.72% للشعبة الأدبية، و243.5 درجة بنسبة 76.09% للشعبة العلمية.

الآثار: 187 درجة بنسبة 58.44% للشعبة الأدبية، و232 درجة بنسبة 72.50% للشعبة العلمية.

الكليات النظرية والتجارية: