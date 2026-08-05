حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أغسطس 2026 12:28 مساءً - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل الأجواء المتوقعة، حيث يسود طقس مائل للحرارة رطب خلال الصباح الباكر، ليتحول إلى شديد الحرارة رطب خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء، وحار رطب على السواحل الشمالية، بينما تعود الأجواء إلى الحرارة الرطبة والمعتدلة نسبياً ليلاً.

حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2026

وتشير التوقعات إلى احتمالية تكون سحب منخفضة على أجزاء متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، ما قد يتسبب في فرص ضعيفة جداً لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تصل إلى 20% كما تنشط الرياح أحياناً بسرعة تتراوح بين 30 و35 كم/ساعة، مما يسهم في تخفيف حدة الأجواء بالمناطق المكشوفة.

تحذيرات الأرصاد: الشبورة واضطراب الملاحة البحرية

شددت الأرصاد الجوية على مجموعة من التحذيرات للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية:

الشبورة المائية: تتشكل في الفترة من الساعة 4 حتى 8 صباحاً على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وصولاً إلى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، وقد تصل إلى حد الكثافة على بعض المحاور الرئيسية.

اضطراب الشواطئ والملاحة: تنشط الرياح على شواطئ (مطروح، العلمين، الإسكندرية، بلطيم، وجمصة) ليرتفع الموج من 1.5 إلى 2 متر كما تحذر الهيئة من اضطراب أشد للملاحة على سواحل البحر الأحمر وخليج السويس بسرعة رياح تصل إلى (40 - 60 كم/ساعة) وارتفاع أمواج يتراوح بين 2 و3 أمتار.

بيان درجات الحرارة المتوقعة (العظمى والمحسوسة)

تستقر مستويات الحرارة العظمى والمحسوسة المتوقعة على قطاعات الجمهورية وفق التالي: