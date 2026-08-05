حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أغسطس 2026 12:28 مساءً - أصدرت محكمة جنايات القاهرة الجديدة قراراً بإحالة أوراق المتهمة سارة خليفة و12 آخرين إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وذلك إثر ثبوت إدانتهم بتكوين تشكيل عصابي يختص بجلب خامات ومواد تصنيع المواد المخدرة من الخارج، وإعادة تجهيزها وترويجها داخل البلاد.

إحالة أوراق سارة خليفة و12 متهمين للمفتي في قضية جلب وتصنيع المخدرات

وحددت الهيئة جلسة 5 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم النهائي بحق باقي عناصر القضية. وخلال الجلسة، استمعت المحكمة لأقوال أحد المتهمين (26 عاماً)، والذي أوضح أن الأجهزة الأمنية في إمارة دبي ألقت القبض عليه داخل مقر سكنه دون ضبط أي مواد مخدرة بحوزته، قبل أن يتم ترحيله عبر مطار سفنكس الدولي في مصر ومباشرة التحقيقات القانونية معه.

ضبط شخصين لاتهامهما بالتحريض على الفسق ونشر مقاطع بملابس نسائية بأكتوبر

على صعيد آخر، ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على شخصين بمنطقة السادس من أكتوبر، عقب قيامهما بنشر مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي يظهران خلالها بملابس نسائية ويقدمان محتوى يخالف الآداب العامة.

وأكدت التحريات أن المتهمين تعمدا بث هذه المقاطع بغرض تحقيق نسب مشاهدة عالية وأرباح مادية، مما عُد تحريضاً علنياً على الفسق والفجور ومخالفة للقيم المجتمعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهما للنيابة المختصة.

حيثيات القضية: إلزام رد شبكة يارا حسام حسن بقيمة 3.65 مليون جنيه

كشفت المحكمة عن حيثيات الحكم الصادر بشأن النزاع القضائي حول رد شبكة يارا، ابنة حسام حسن مدرب المنتخب الوطني، عقب فسخ الخطبة بين الطرفين.

وأوضحت الحيثيات استناد المحكمة إلى المستندات والفواتير الرسمية المقدمة، والتي أثبتت أن المشغولات الذهبية والقطع المجوهرة المتنازع عليها بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.65 مليون جنيه مصري.

وبناءً على القواعد القانونية المنظمة للخطبة والشرع، قضت المحكمة بإلزام الطرف الملتزم بالرد القانوني لإعادة الشبكة أو قيمتها المالية المقررة.