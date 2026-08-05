سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأربعاء 5...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أغسطس 2026 12:28 مساءً - استقر سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري بختام التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2026 في البنوك المصرية الحكومية والخاصة. وسجل متوسط سعر العملة السعودية بالبنك المركزي المصري نحو 13.36 جنيه للشراء و13.40 جنيه للبيع ويستعرض هذا التقرير تفاصيل أسعار البيع والشراء للريال داخل قائمة بأبرز البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2026 في البنوك

تراوحت أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في شاشات التداول الصباحية لدى البنوك على النحو التالي: