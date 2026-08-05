حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أغسطس 2026 12:28 مساءً - شهدت أسعار الدواجن والبيض حالة من التباين الاستقراري مع انطلاق التعاملات الصباحية ليوم الأربعاء 5 أغسطس 2026 وثبت سعر كيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن والأسواق، مقابل تراجع في أسعار الفراخ الساسو داخل المزرعة، بينما سجلت أسعار كرتونة البيض بنوعيه الأبيض والأحمر ارتفاعاً ملحوظاً في التعاملات المباشرة لدى التجار والمستهلكين.

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2026

سجلت مؤشرات حركة تداول الدواجن بمختلف أنواعها داخل المزارع والأسواق للمستهلك المستويات التالية:

الفراخ البيضاء: استقرت عند مستويات تتراوح بين 58 و59 جنيهاً للكيلو بالمزرعة، بينما تُباع للمستهلك النهائي في المحال التجارية بأسعار تتراوح بين 68 و69 جنيهاً بحسب المنطقة.

الفراخ الساسو (الحمراء): سجلت تراجعاً بالمزرعة لتتراوح بين 87 و88 جنيهاً للكيلو، لتصل إلى المستهلك في الأسواق بسعر يتراوح بين 97 و98 جنيهاً.

مشتقات الدواجن (البانيه): تراوح سعر كيلو البانيه للمستهلكين بين 210 و230 جنيهاً، تبعاً للتفاوت بين الأسواق ومناطق البيع.

أسعار كرتونة البيض الأحمر والأبيض اليوم الأربعاء

شهدت أسعار البيض تحركات صاعدة وفقاً للتحديثات الأخيرة المعلنة عبر شاشات بورصة الدواجن: