أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2026 في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أغسطس 2026 12:28 مساءً - شهدت أسعار الذهب في الأسواق المصرية استقراراً نسبياً مع انطلاق التعاملات الصباحية ليوم الأربعاء 5 أغسطس 2026، حيث استقر عيار 21 عند مستوياته المعتادة وسط متابعة دقيقة للتحركات العالمية داخل محلات الصاغة ويستعرض هذا التقرير تفاصيل أسعار مختلف الأعيرة والجنيه الذهب والأوقية عالمياً، إلى جانب العوامل الرئيسية المؤثرة في تسعير المعدن الأصفر.

أسعار الأعيرة والجنيه الذهب في الأسواق المحلية

شهدت حركة التداول داخل محلات الصاغة المصرية تسجيل المستويات السعرية التالية لمختلف الأعيرة:

جرام الذهب عيار 24: سجل نحو 6708.5 جنيه للبيع، و6651.5 جنيه للشراء.

جرام الذهب عيار 22: بلغ مستوى 6149.5 جنيه للبيع، و6097.25 جنيه للشراء.

جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولاً ومبيعاً): حقق نحو 5870 جنيهاً للبيع، و5820 جنيهاً للشراء.

جرام الذهب عيار 18: وصل إلى 5031.5 جنيه للبيع، و4988.5 جنيه للشراء.

الجنيه الذهب: سجل نحو 46,960 جنيهاً للبيع، و46,560 جنيهاً للشراء.

أوقية الذهب عالمياً: تداولت عند مستوى 4079.77 دولار للبيع، و4079.43 دولار للشراء.

أبرز العوامل المؤثرة في حركة أسعار الذهب

تتأثر القيمة السعرية للذهب محلياً وعالمياً بعدة عوامل رئيسية متداخلة، تشمل:

حركة العرض والطلب: حجم الإقبال على الشراء أو المعروض داخل الأسواق ومحلات الصاغة.

السياسات النقدية والأسواق المالية: قرارات الفائدة ومستويات التضخم الصادرة عن البنوك المركزية، إضافة إلى قوة الدولار الأمريكي.

الأزمات والتوترات الجيوسياسية: التقلبات الاقتصادية والصراعات الدولية التي تعزز إقبال المستثمرين على الذهب كملاذ آمن.